Η ώρα του μεγάλου τελικού: Ο Τσιτσιπάς κόντρα στον Τιμ για τον τίτλο - Παγκόσμια υπόκλιση στον έλληνα τενίστα

Τιμ και Τσιτσιπάς θα διεκδικήσουν για πρώτη φορά στην καριέρα τους το τρόπαιο στο τουρνουά των οκτώ κορυφαίων αθλητών.

Ο Έλληνας τενίστας νίκησε το Σάββατο τον Ρότζερ Φέντερερ υπό το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, της συζύγου του Μαρέβα και της κόρης τους. Η οικογένεια του πρωθυπουργού έσπευσε μετά το τέλος του αγώνα να συγχαρεί τον αθλητή για την μεγάλη του επιτυχία.

A lovely moment for @StefTsitsipas and his team ??

Even the Prime Minister of Greece @kmitsotakis was there to congratulate our 2019 finalist! ???? #NittoATPFinalspic.twitter.com/5ZPuYKR5E2