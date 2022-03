Η Ουκρανή Σβιτόλινα κέρδισε τη Ρωσίδα Ποτάποβα - Οι συγκινητικές δηλώσεις της - ΒΙΝΤΕΟ

«Ημουν σε αποστολή για την χώρα μου. Ολα τα έσοδα που θα εισπράξω από αυτό το τουρνουά, θα πάνε στον στρατό, οπότε ευχαριστώ για την στήριξη».

Words of thanks from @ElinaSvitolina ???? ?? pic.twitter.com/YcnKu6ff95