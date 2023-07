Η Ουκρανή Χάρλαν αντιμετώπισε τη Ρωσίδα Σμιρνόβα, τη νίκησε, αλλά τιμωρήθηκε

Για «σκανδαλώδη απόφαση» έκανε λόγο ο Μιχάιλο Ποντόλιακ, σύμβουλος του Ουκρανού Προέδρου, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, ο οποίος μάλιστα ανάρτησε στο twitter μία φωτογραφία της Σμιρνόβα στο πλευρό ενός νεαρού άνδρα με στρατιωτική στολή. «Οπως μπορείτε να δείτε, (σ.σ. η Σμιρνόβα) θαυμάζει ανοιχτά τον ρωσικό στρατό, που σκοτώνει Ουκρανούς και καταστρέφει τις πόλεις μας» έγραψε ο Ουκρανός αξιωματούχος.

The photo features Anna Smirnova, the Russian fencer who Ukrainian Olha #Kharlan refused to shake hands with at the World Championships after winning a fair bout. As you can see, she openly admires the Russian army, which is killing Ukrainians and destroying our cities. The… pic.twitter.com/je1o94n3OX