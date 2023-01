Η παράκληση της Διεθνούς Αμνηστίας στον Κριστιάνο Ρονάλντο

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Σαουδική Αραβία γίνεται το επίκεντρο μιας διαμάχης που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο. Το 2021, η αμφιλεγόμενη αγορά της Νιούκαστλ από επενδυτικό ταμείο που συνδέεται με την κυβέρνηση της χώρας έγινε αντικείμενο ανάλογων κατηγοριών, όπως αναφέρει σχετικά η εφημερίδα της Βραζιλίας «O' Globo».

Στο κείμενο που δημοσίευσε η Διεθνής Αμνηστία, περιγράφονται λεπτομερώς οι κατηγορίες κατά της χώρας και καλείται ξανά ο Κριστιάνο Ρονάλντο να είναι προσεκτικός στο θέμα.

«Η Σαουδική Αραβία εκτελεί τακτικά άτομα για εγκλήματα όπως φόνο, βιασμό και διακίνηση ναρκωτικών. Σε μία ημέρα πέρυσι, 81 άνθρωποι σκοτώθηκαν, πολλοί καταδικάστηκαν σε κατάφωρα άδικες δίκες. Οι αρχές συνεχίζουν επίσης την καταστολή της ελευθερίας της έκφρασης και του συνεταιρίζεσθαι. Υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερασπιστές των δικαιωμάτων των γυναικών και άλλοι πολιτικοί ακτιβιστές βρίσκονται στο στόχαστρο. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν μπορεί να επιτρέψει η φήμη και η διασημότητά του να γίνουν εργαλείο «ξεπλύματος» μέσω του αθλητισμού για τους Σαουδάραβες. Πρέπει να απολαύσει τον χρόνο του στη Αλ Νασρ για να μιλήσει για τον τεράστιο αριθμό προβλημάτων ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα », καταλήγει το κείμενο.

Κατά την άφιξή του, ο Πορτογάλος αρνήθηκε ότι πήγε στον σύλλογο για τα χρήματα που του προσφέρθηκαν. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ έως τον Ιούνιο του 2025 θα εισπράξει 500 εκατομμύρια ευρώ.

