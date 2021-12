Η πορεία του Μαξ Φερστάπεν στην κορυφή - ΒΙΝΤΕΟ

Ο Μαξ Εμίλιαν Φερστάπεν, όπως είναι το πλήρες όνομά του, γεννήθηκε στην πόλη Χάσελτ του Βελγίου στις 30 Σεπτεμβρίου 1997 και άρχισε να λαμβάνει μέρος σε αγώνες καρτ από την ηλικία των τεσσάρων ετών. Ίσως γιατί υπήρχαν τα γονίδια... Και αυτό γιατί ο (Ολλανδός) πατέρας του, Γιός, είναι παλαίμαχος οδηγός αγώνων, έχοντας «τρέξει» και στη Φόρμουλα Ένα το διάστημα 1994-2003, ενώ η (Βελγίδα) μητέρα του, Σόφι Κούμπεν, μετείχε σε αγώνες καρτ. Ύστερα από πολλές επιτυχίες και τίτλους σε διοργανώσεις καρτ, ο Μαξ Φερστάπεν οδήγησε για πρώτη φορά μονοθέσιο, μια Formula Renault, τον Οκτώβριο του 2013. Το 2014 έλαβε μέρος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Φόρμουλα 3 και στην «παρθενική» σεζόν του κατέκτησε την τρίτη θέση στους οδηγούς (σ.σ. τον τίτλο πανηγύρισε ο νυν «πιλότος» της Alpine, Εστεμπάν Οκόν), σημειώνοντας δέκα νίκες στη διάρκεια της χρονιάς.

Τον Αύγουστο του 2014 εντάχθηκε στο πρόγραμμα νεαρών οδηγών της Red Bull και άρχισε η... αντίστροφη μέτρηση για την είσοδό του στη Φόρμουλα Ένα. Στο ιαπωνικό γκραν πρι του 2014 ο Μαξ Φερστάπεν «έτρεξε» στην πρώτη περίοδο ελεύθερων δοκιμών, ενώ στις 15 Μαρτίου 2015 στη Μελβούρνη, όταν «άνοιξε η αυλαία» της νέας σεζόν, ο Ολλανδός έγινε ο νεώτερος οδηγός που εκκίνησε σε αγώνα της Φόρμουλα Ένα, καθώς ήταν τότε 17 ετών και 166 ημερών. Μπορεί ο τότε οδηγός της Toro Rosso (νυν AlphaTauri) να εγκατέλειψε στο ντεμπούτο του στην κορωνίδα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, ωστόσο στον επόμενο αγώνα, στη Μαλαισία, τερμάτισε έβδομος και έγινε ο νεώτερος «πιλότος» που βαθμολογήθηκε, όντας 17 ετών και 180 ημερών.

Έναν χρόνο αργότερα, αντικατέστησε μετά το ρωσικό γκραν πρι τον Ντανιίλ Κβιάτ στη Red Bull και έκανε το ντεμπούτο του στην αυστριακή ομάδα στο ισπανικό γκραν πρι του 2016. Εκμεταλλευόμενος τη σύγκρουση των δύο Mercedes (σ.σ. οι Λιούις Χάμιλτον και Νίκο Ρόσμπεργκ εγκατέλειψαν), είδε πρώτος την καρό σημαία και έγινε ο νεώτερος νικητής στη Φόρμουλα Ένα, όντας 18 ετών και 228 ημερών. Επίσης, εξέπληξε με την οδήγησή του υπό βροχή στο γκραν πρι της Βραζιλίας του 2016, στο οποίο, αν και έχασε πολλές θέσεις, όταν μπήκε στα πιτ για αλλαγή ελαστικών προς το τέλος του αγώνα, κατάφερε να ανέβει στο βάθρο, τερματίζοντας τρίτος. Πανηγύρισε συνολικά επτά βάθρα στη διάρκεια της σεζόν και κατετάγη πέμπτος στη βαθμολογία οδηγών. Ο «Mad Max» συνέχισε να βελτιώνεται και ακολούθησαν δύο νίκες (σε Μαλαισία και Μεξικό) και τέσσερα βάθρα, με αποτέλεσμα να είναι έκτος το 2017, ενώ δύο «πρωτιές» (σε Αυστρία και Μεξικό) και 11 βάθρα το 2008 τον «ανέβασαν» στην 4η θέση στο πρωτάθλημα οδηγών.

Οι άνθρωποι της Red Bull του έδωσαν τη θέση του Νο 1 οδηγού στην ομάδα μετά την αποχώρηση του Ντάνιελ Ρικιάρντο με προορισμό τη Renault, ύστερα από το τέλος της σεζόν του 2018. Παράλληλα, η συνεργασία της αυστριακής ομάδας με τη Honda του επέτρεψε να πανηγυρίσει τρεις νίκες (και εννέα βάθρα) το 2019, οι οποίες του χάρισαν την τρίτη θέση στη βαθμολογία των οδηγών, όντας ο καλύτερος πίσω από τους «πιλότους» της -πρωταθλήτριας- Mercedes. Στις αρχές του 2020 ανανέωσε το συμβόλαιό του με τη Red Bull έως το τέλος του 2023 και δικαίωσε τους ανθρώπους της αυστριακής ομάδας για την εμπιστοσύνη τους. Το 2020 κατέκτησε για δεύτερη σερί σεζόν τον τίτλο του «best of the rest» οδηγού, καθώς ήταν τρίτος στη βαθμολογία πίσω από τους Λιούις Χάμιλτον και Βάλτερι Μπότας της Mercedes, μένοντας μάλιστα εννέα βαθμούς πίσω από τον Φινλανδό. Πανηγύρισε 11 βάθρα στη διάρκεια της σεζόν, στα δύο εκ των οποίων βρέθηκε στο ψηλότερο σκαλί. Το πρώτο ήταν ο αγώνας που διεξήχθη στο Σίλβερστοουν με την ονομασία γκραν πρι της 70ής επετείου και το δεύτερο ήταν ο αγώνας με τον οποίο «έπεσε η αυλαία» της σεζόν στο Άμπου Ντάμπι.

Φέτος οι άνθρωποι της Red Bull προσαρμόστηκαν καλύτερα στις αλλαγές των κανονισμών και έδωσαν στον Φερστάπεν ένα εξαιρετικό μονοθέσιο, το οποίο ήδη από τις χειμερινές δοκιμές είχε... προβληματίσει τη Mercedes. Έτσι, ο Ολλανδός μπόρεσε στη διάρκεια της σεζόν να ανέβει στο βάθρο σε 18 αγώνες, σημειώνοντας 10 νίκες, η τελευταία από τις οποίες του χάρισε τον τίτλο στη «μονομαχία» με τον Λιούις Χάμιλτον. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Φερστάπεν βαθμολογήθηκε σε 19 αγώνες στη σεζόν του 2021, καθώς ήταν ένατος στην Ουγγαρία (όπου «έτρεχε» με... πληγωμένο μονοθέσιο ύστερα από τη σύγκρουση με τον Μπότας στην εκκίνηση), ενώ εγκατέλειψε στα υπόλοιπα τρία γκραν πρι, στο Αζερμπαϊτζάν (από κλαταρισμένο ελαστικό), στη Μεγάλη Βρετανία (όπου υπήρξε σύγκρουση με τον Χάμιλτον) και στην Ιταλία (λόγω σύγκρουσης με τον Βρετανό).

