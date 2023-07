Η Ρεάλ «έσπασε» τα δοκάρια και η Μπάρτσα την... τιμώρησε με τριάρα - Ρεκόρ προσέλευσης στις ΗΠΑ - BINTEO

Ο Βινίσιους Τζούριορ σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, στο πέναλτι που κέρδισε η Ρεάλ Μαδρίτης στο 20’. Ο Βραζιλιάνος παίκτης είχε και δεύτερο δοκάρι, πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Οι «μερένχες» τελείωσαν τον αγώνα με τρία δοκάρια, καθώς και ο Τσουαμενί είδε τη μπάλα να σταματάει στο δοκάρι της εστίας του Τερ Στέγκεν.

Την αναμέτρηση παρακολούθησαν 82.026 θεατές. Πρόκειται για το μεγαλύτερο ρεκόρ προσέλευσης που έχει καταγραφεί σε αναμέτρηση των δύο «αιώνιων» της Ισπανίας στην Αμερική.

Παράλληλα, καταγράφηκε ρεκόρ προσέλευσης και για το «AT&T Stadium», καθώς για πρώτη φορά στην ιστορία του γηπέδου καταγράφηκαν 82.026 θεατές σε ποδοσφαιρικό αγώνα.

?? RECORD ATTENDANCE! ??

8??2??,0??2??6??!

? The largest crowd for an #ElClásico in the United States!

? The highest club soccer match attendance in AT&T Stadium history! pic.twitter.com/x0hsT3An5W