Η Σφιόντεκ αντίπαλος της Σάκκαρη στους ημιτελικούς του Ostrava Open

Η Σάκκαρη, εκτός του στόχου της να παίξει στον τελικό, θα τα δώσει όλα για τη νίκη καθώς σε περίπτωση που τα καταφέρει τότε θα αυξήσει κατά πολύ τις πιθανότητες να βρεθεί την επόμενη εβδομάδα στο Top 10 του κόσμου.

Αυτό θα συμβεί σίγουρα εφόσον πάρει το τρόπαιο στην Οστράβα, αλλά και με νίκη απέναντι στη νεαρή αντίπαλό της μπορεί να ελπίζει.

The No.1?? seed prevails! ??

???? @iga_swiatek defeats Rybakina 7-6, 6-2. She will face Maria Sakkari in the semifinals! ??#OstravaOpenpic.twitter.com/bIh7XJdRHx