Η στιγμή που οι Ιταλοί βλέπουν τον Έρικσεν να καταρρέει - BINTEO

Στο ντοκιμαντέρ «Sogno Azzurro» το οποίο μετέδωσε η «RAI 1», υπάρχει μία συγκλονιστική εικόνα, η οποία δείχνει τους Ιταλούς διεθνείς ποδοσφαιριστές, να διακόπτουν την προπόνηση και παρακολουθούν με μεγάλη αγωνία το συγκεκριμένο περιστατικό από ένα τάμπλετ.

Ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα δεν μπορούσε να το αντέξει, έκλεισε τα μάτια του και δεν θέλησε να το παρακολουθήσει. «Ηταν τρομακτικό, ήμουν σοκαρισμένος. Το είδαμε ζωντανά και δεν μπορούσα καν να κοιτάξω. Οι άλλοι έβλεπαν εγώ ήμουν σοκαρισμένος», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Νικολό Μπαρέλα, ένας από τους συμπαίκτες του Έρικσεν στην Ίντερ, με δάκρυα στα μάτια ήταν συγκλονισμένος με τα όσα έβλεπε, και ο Λεονάρντο Μπονούτσι προσπαθούσε να τον καθησυχάσει...

Vedere che lo portavano via in lacrime, dopo aver scoperto ciò che era successo a Eriksen, suo collega ma prima di tutto amico, è stato davvero un colpo al cuore. Per fortuna è andato tutto per il meglio ♥? #SognoAzzurropic.twitter.com/0KRotPbjQz