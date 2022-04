Η συγγνώμη του Ρονάλντο μετά το βίντεο όπου φαίνεται να σπάει κινητό 14χρονου: «Επιτέθηκε σε αυτιστικό παιδί»

Πλάνα που κοινοποιήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μαζί με σχόλια, έδειχναν τον διάσημο Πορτογάλο να προβαίνει σε αυτή την ενέργεια, καθώς έφευγε χθες από τον αγωνιστικό χώρο του «Goodison Park», μετά την ήττα της ομάδας του με 1-0 από την Έβερτον.

#MUFC are looking into an incident involving Cristiano Ronaldo and what eyewitnesses say was a mobile phone hitting the ground after his side's defeat at Goodison Park.

[??] @EvertonHubpic.twitter.com/sZs1jnnUja