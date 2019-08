Η συγκλονιστική αποκάλυψη παίκτη του NBA: Πριν από 15 χρόνια έτρωγα από τα αποφάγια

Ο Ιμπάκα όπως και αμέτρητοι αθλητές έχουν ζήσει την πείνα και την εξαθλίωση, την φτώχεια αλλά και άσχημες ενδοοικογενειακές καταστάσεις, όπως αναφέρει το filathlos.gr.

Ο πρωταθλητής του NBA γύρισε σε ένα εστιατόριο στο Κονγκό και έφαγε ένα κανονικό γεύμα, σκεπτόμενος τα όσα έζησε. «Από εκεί που πριν 15 χρόνια έτρωγα περισσεύματα, επέστρεψα ως πρωταθλητής και τρώω ένα κανονικό γεύμα. Η ζωή είναι σαν ταινία με τον Θεό να έχει γράψει το σενάριο…», ανέφερε ο ίδιος στην τρομερή του εξομολόγηση.

From begging leftovers 15 years ago to coming back as an NBA Champhion to eat a full meal at the same restaurant in Congo. Sometimes life is like a movie and this script is written by God only... #anythingispossiblepic.twitter.com/4bBQzTRa1x