H UEFA συνεχάρη την Κ19 του Ολυμπιακού για το Youth League

H ευρωπαϊκή ομοσπονδία με σχετική της ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια συνεχάρη τους Πειραιώτες τονίζοντας: «Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, πρωταθλητές του UEFA Youth League. Ο Ολυμπιακός έγινε η πρώτη ελληνική ομάδα που κερδίζει μια διοργάνωση της UEFA».

?? Congratulations to @olympiacosfc - UEFA Youth League champions!

???? Olympiacos become the first Greek team to win a UEFA competition!@UEFAYouthLeague | #UYLpic.twitter.com/ae2BZZLEvd