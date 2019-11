Η υπόσχεση του Αντετοκούνμπο στο αγοράκι από το Make a Wish - Νέα ρεκόρ στο ΝΒΑ

Ο μικρός Ντειόν ζήτησε από τον Γιάννη την νίκη και αυτός του την αφιέρωσε μετά το τέλος του αγώνα: «Ήθελα να κρατήσω την υπόσχεση μου. Πάντα λέω ότι παίζω για τους άλλους, αλλά σήμερα έπαιζα και για τον Ντέιον».

Στις δηλώσεις του μετά τη νίκη επί των Ράπτορς, ο Γιάννης στάθηκε και στις δυσκολίες που θα έχει η φετινή σεζόν για τους Μπακς, λόγω της περσινής τους πορείας.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Ήρθα να με δει, μου είπε πως είμαι ο αγαπημένος του παίκτης. Παίζω για άλλους ανθρώπους στο ματς, αλλά σήμερα πήρα τη νίκη και για αυτόν. Έπαιξα σκληρά για να βοηθήσω την ομάδα μου. Είμαι χαρούμενος, όπως και ο Ντέιον. Πριν ξεκινήσει το ματς του είπα πως θα νικήσουμε.

Οι παίκτες των Ράπτορς συνεχίζουν να παίζουν εκπληκτικά. Ο Σιάκαμ, ο Λάουρι. Ήταν η ομάδα που μας απέκλεισε από τους τελικούς και έπρεπε να παίξουμε πιο σκληρά. Δεν έχουν πλέον τον Καουάι, ένα από τους κορυφαίους παίκτες της λίγκας. Ένας από τους δυσκολότερους να μαρκάρεις. Όμως υπάρχουν άλλοι παίκτες που έχουν μείνει πίσω.

Έπρεπε να βγούμε έξω και να τελειώσουμε τη δουλειά. Κάναμε καλό ματς. Πρέπει να γινόμαστε συνεχώς καλύτεροι και δεν μπορούμε να χαλαρώνουμε κατά τη διάρκεια του ματς. Πέρυσι πήραμε 6ο ματς, φέτος θα είναι δύσκολο. Οι αντίπαλοι μας κυνηγούν. Κανείς δεν θα μας χαριστεί. Δεν έχει σημασία ότι φτάσαμε στους τελικούς της Ανατολής πέρυσι και που πετύχαμε 60 νίκες. Κανείς δεν θα μας χαρίσει τόσες νίκες ξανά».

"We're gonna win the game today for you." @Giannis_An34 made a promise to Deyon from Make-A-Wish. The Bucks went on to beat the Raptors. (via @Bucks )

"When I play, I play for other people. He was one of them...thank god we got the win! He was happy, I was happy and Coach was happy too!"@Giannis_An34 on his pregame promise to Deyon from @MakeAWishWI: pic.twitter.com/bQglG6iEdW