HLN: «Σκάουτερ της Μπάγερν Μονάχου "τσέκαραν" τον Καρέτσα» - Real.gr

Από το Βέλγιο έγινε γνωστό πως τον 17χρονος Έλληνας παρακολούθησαν άνθρωποι της Μπάγερν, στο χθεσινό (15/03) ματς της Γκενκ με αντίπαλο την Σεν Ζιλουάζ.

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας προετοιμάζεται για το ντεμπούτο του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας μετά την κλήση του απ’ τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τους δύο αγώνες με την Σκωτία στα play off του Nations League.

Την ίδια ώρα οι εμφανίσεις του με την (πρωτοπόρο της βελγικής Jupiler League) Γκενκ συνεχίζουν να… τραβούν τα βλέμματα κορυφαίων ευρωπαϊκών κλαμπ.

Σύμφωνα με το βέλγικο HLN, σκάουτ της Μπάγερν Μονάχου παρακολούθησε το Σάββατο (15/3) δια… ζώσης τον 17χρονο μεσοεπιθετικό στο μεγάλο παιχνίδι με τη Σεντ Ζιλουάζ στην τελευταία αγωνιστική της κανονικής περιόδου (2-1), όπου ο Καρέτσας αγωνίστηκε για 81 λεπτά.

Bayern sent scouts to Genk vs Union Saint-Gilloise yesterday to watch Genk’s Belgian born Greek international Konstantinos Karetsas (17/attacking midfielder). Karetsas, considered one of the best talents in the Belgian Pro League, is attracting interest from several top clubs… pic.twitter.com/BLYdocvOWi

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) March 16, 2025