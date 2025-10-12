Η ΑΕΚ έκανε το «2x2», 93-73 τον Πανιώνιο - Real.gr

Αποδίδοντας κατά διαστήματα πολύ καλό μπάσκετ, η ΑΕΚ επικράτησε στην -άδεια από κόσμο- SUNEL Arena του Πανιωνίου με 93-73 και διπλασίασε τις νίκες της σε ισάριθμους αγώνες της GBL, ενώ οι «κυανέρυθροι» γνώρισαν την δεύτερη ήττα τους στο εφετινό πρωτάθλημα.

Κορυφαίος των νικητών ήταν ο Κρις Σίλβα με 24 πόντους κι’ εννέα ριμπάουντ, ενώ πολύ καλή απόδοση είχαν ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 15 πόντους και τέσσερα ριμπάουντ, καθώς και οι Κατσίβελης (10π.) και Λεκαβίτσιους (11π., 6ασ.). Από τον Πανιώνιο, ξεχώρισε ο Γουόλ με 15 πόντους κι΄έξι ριμπάουντ.

Διαιτητές: Πουρσανίδης, Κατραχούρας, Τσάνταλη

Δεκάλεπτα: 25-16, 44-38, 69-49, 93-73

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 4, Φλιώνης 4, Μπάρτλεϊ 15, Αρμς 8, Σίλβα 24, Σκορδίλης 6, Κατσίβελης 10, Λεκαβίτσιους 11, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι 5, Κουζμίνσκας 6, Χαραλαμπόπουλος.

ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ (Παβίτσεβιτς): Γουότσον 7, Σταρκς 7, Λούντζης 5, Κρούζερ 8, Χαντς 12, Πάπας 8, Τσαλμπούρης 6, Λιούις 5, Γουόλ 15.