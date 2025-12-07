Η ΑΕΚ «κατάπιε» και τον Ατρόμητο - Real.gr

Η ΑΕΚ συνέχισε την ανοδική της πορεία, προσθέτοντας ακόμη μία πειστική εμφάνιση και νίκη στη φετινή σεζόν, αυτή τη φορά απέναντι στον Ατρόμητο με 4-1 στην OPAP Arena.

Ο Πινέδα στο 18′ άνοιξε το σκορ με κεφαλιά για την Ένωση, με τον Γιόβιτς να αναλαμβάνει δράση στο δεύτερο μέρος και να «καθαρίζει» το ματς με εύστοχο πέναλτι στο 65′ και με πλασέ στο 70′. Ο Τσαντίλας μείωσε στο 73′ για τους Περιστεριώτες, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Λιούμπισιτς στο 87′.

Η ΑΕΚ στρέφει πλέον την προσοχή της στο σημαντικό ευρωπαϊκό παιχνίδι με τη Σάμσουνσπορ στην Τουρκία την προσεχή Πέμπτη.

Η ΑΕΚ μπήκε πιο δυνατά στο ματς και στο 5’ ο Μαρίν εκτέλεσε το κόρνερ, με τον Γιόβιτς να παίρνει την κεφαλιά αλλά να στέλνει την μπάλα άουτ. Στο 7′, σε μακρινό σουτ του Αϊτόρ, ο Στρακόσα μπλόκαρε στην πρώτη απειλή του Ατρομήτου. Η ομάδα του Νίκολιτς έδειχνε να μην έχει φρεσκάδα στο παιχνίδι της και στο 10′, μετά από καλή σέντρα του Κίνι, ο Γιουμπιτάνα έκανε άστοχη κεφαλιά.

Τελικά η ΑΕΚ στο 18’ πάτησε… γκάζι και βρήκε το γκολ: άψογη σέντρα του Ρότα, ο Πινέδα… πέταξε και με υπέροχη κεφαλιά καινέκανε το 1-0! Το τέρμα έδωσε πνοή στην Ένωση, που ανέβασε ρυθμό και απειλούσε περισσότερο. Στις δύο φάσεις του Ατρομήτου, η άμυνα της ΑΕΚ στάθηκε καλά και ο Στρακόσα έδειξε ετοιμότητα στο τελείωμα του Τσαντίλα, έστω και αν η φάση ήταν οφσάιντ.

Στο 27′, από γύρισμα του Μαρίν, ο Γκατσίνοβιτς δεν βρήκε την μπάλα εξ επαφής σε άδειο τέρμα. Παρότι η ΑΕΚ φαινόταν πιο ήρεμη μετά το γκολ, δεν κατάφερε να δημιουργήσει πολλές καθαρές ευκαιρίες, ενώ ο ρυθμός έπεσε λόγω συνεχών σφυριγμάτων και μονομαχιών. Έτσι ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος με 1-0.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε χωρίς αλλαγές από Νίκολιτς και Κερκέζ. Στο 49′ ο Ρέλβας έβγαλε σε τετ α τετ τον Γιόβιτς, αλλά ο Χουτεσιώτης τον νίκησε. Λίγο μετά, ο Γιόβιτς έστειλε την μπάλα στα δίχτυα από κεφαλιά–πάσα του Ζοάο Μάριο, όμως το γκολ ακυρώθηκε για φάουλ του τελευταίου.

Στο 57’ η ΑΕΚ άγγιξε το γκολ με δυνατό σουτ του Καλοσκάμη έπειτα από σέντρα του Μαρίν, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ. Ο Γκατσίνοβιτς τραυματίστηκε στη φάση και στο 60’ αντικαταστάθηκε από τον Κοϊτά.

Στο 65’ η ΑΕΚ κέρδισε καθαρό πέναλτι από κάθετη του Μαρίν και κλωτσιά του Σταυρόπουλου. Μετά τον έλεγχο του VAR, ο Γιόβιτς εκτέλεσε εύστοχα για το 2-0. Πέντε λεπτά αργότερα, στο 70’, ο Σέρβος φορ σκόραρε ξανά σε άδεια εστία μετά από κόντρα, κάνοντας το 3-0.

Ο Ατρόμητος απάντησε άμεσα: στο 73’ κακή πάσα του Καλοσκάμη και λάθος κοντρόλ του Ρότα επέτρεψαν στον Γιουμπιτάνα να κλέψει, να δώσει στον Αϊτόρ και αυτός στον Τσαντίλα, ο οποίος μείωσε σε 3-1.

Στο 75’ ο Κοϊτά εκτέλεσε δυνατό φάουλ, με τον Χουτεσιώτη να διώχνει σε κόρνερ. Ο Ατρόμητος πήρε θάρρος και είχε ακόμη δύο άστοχα σουτ, ενώ η ΑΕΚ προσπαθούσε να ξαναβρεί ρυθμό.

Στο 85’ μπήκαν Περέιρα και Λιούμπιτσιτς αντί Ζοάο Μάριο και Καλοσκάμη. Ένα λεπτό αργότερα, ο Ρότα γύρισε την μπάλα από τα δεξιά, η κακή επαφή του Καραμάνη έστειλε την μπάλα προς το τέρμα, ο Χουτεσιώτης απέκρουσε με το πόδι και στην επαναφορά ο Λιούμπιτσιτς έκανε το 4-1.

ΑΕΚ: Στρακόσα, Πήλιος, Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν (88′ Γκρούγιτς), Πινέδα, Ζοάο Μάριο (85′ Περέιρα), Καλοσκάμης (85′ Λιούμπιτσιτς), Γκατσίνοβιτς (61′ Κοϊτά), Γιόβιτς (88′ Καραργύρης)

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Μανσούρ (66′ Ούρονεν), Τσακμάκης, Σταυρόπουλος, Κίνι (71′ Μουντές), Αϊτόρ, Τσιγγάρας, Ματουσαμί (71′ Καραμάνης), Μπάκου (81′ Παλμεζάνο), Γιουμπιτάνα (81′ Οζέγκοβιτς), Τσαντίλας

πηγή: filathlos.gr