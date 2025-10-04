Η ΑΕΚ πήρε το... θρίλερ στη Ρόδο, μοιραίος ο Γκούντγουιν με 1/3 βολές στα 2 δεύτερα - Real.gr

Η ΑΕΚ ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ματς-θρίλερ με τον Κολοσσό στην Ρόδο (87-85), στην πρεμιέρα της Greek Basket League.

O Κολοσσός προηγήθηκε με +4 (84-80) με τρίποντο του Γκαλβανίνι 2:23΄΄ πριν τη λήξη. Για να πετύχει 4 διαδοχικούς πόντους ο Φλιώνης, οι δύο πρώτοι από τη γραμμή των βολών μετά του φάουλ του Γκάουντλοκ, για το 84-84, με εναπομείναντα χρόνο 1:17΄΄. Ο Πετρόπουλος πήρε το τρίποντο για τους Ροδίτες στα 1:03΄΄, αλλά δεν βρήκε στόχο και αμέσως μετά υπέπεσε σε φάουλ στον Γκρέι. Ο Αμερικανός με 2/2 βολές, στα 41΄΄ έδωσε προβάδισμα στην Ένωση (84-86). Ράιαν και Γκαλβανίνι αποδείχτηκαν άστοχοι από πλευράς γηπεδούχων, για να προβεί σε κλέψιμο ο Γκρέι στα 12΄΄ και ο Μπάρμπιτς να χρεωθεί με φάουλ στον Μπάρτλεϊ. Με 1/2 βολές ο Αμερικανός στα 9΄΄ διαμόρφωσε το 84-87, για να χάσει τεράστια ευκαιρία ο Κολοσσός να ισοφαρίσει! Κι αυτό γιατί ο Γκούντγουιν στα 2΄΄ πριν το τέλος κέρδισε φάουλ από τον Γκρέι πάνω σε προσπάθεια για τρίποντο, αλλά ευστόχησε μόνο σε μία από τις 3 βολές, για το τελικό 85-87 υπέρ της ΑΕΚ.

Πρώτος σκόρερ της ΑΕΚ αναδείχτηκε ο Φρανκ Μπάρτλεϊ με 18 πόντους, 4 ριμπάουντ και 4 ασίστ. Ο Κουζμίνσκας πρόσθεσε 16, 13 ο Φλιώνης και 11 ο Γκρέι.

Τραυματίστηκε στον μηρό λίγο πριν από το φινάλε ο Άντριου Γκάουντλοκ (17π., 8ασ., 2ρ.) για τους Ροδίτες. Ο Γκαλβανίνι πέτυχε 13 πόντους και μάζεψε 7 ριμπάουντ.

Τρία λεπτά πριν την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Κρις Σίλβα σε μια αψυχολόγητη κίνηση έριξε κουτουλιά στον Γκαλβανίνι, με τους διαιτητές να πηγαίνουν στο instant replay και να τον αποβάλλουν.

Τα δεκάλεπτα: 18-22, 44-45, 60-68, 85-87

Κλειστό παιχνίδι έγινε στη Ρόδο, μετά το τζάμπολ, με την ΑΕΚ να προσπερνά με 12-15 και τον Κολοσσό ν’ αντιδρά με τρίποντο του Ράιαν και μία βολή του Μπάρμπιτς για το υπέρ του (16-15). Όμως, ο Λιθουανός φόργουορντ της ΑΕΚ, Μιντάουγκας Κουζμίνσκας… το πήρε προσωπικά και επτά δικούς του διαδοχικούς πόντους έδωσε αέρα τεσσάρων πόντων στην Ένωση (18-22) στο τέλος της 1ης περιόδου.

Η ΑΕΚ βρήκε λύσεις με τον Γκρέι στο πρώτο μισό της 2ης περίοδου, αλλά κάθε φορά που ξέφευγε, οι Ροδίτες μείωναν τη διαφορά με μπροστάρη τον Τέιλορ Ράιαν που μετρούσε 10 πόντους στο ημίχρονο. Ο Κολοσσός ισοφάρισε σε 35-35 με λέι απ του Πετρόπουλου, για να πετύχει 5 σερί πόντους ο Φλιώνης και διαμορφώσει το 35-40 για την ΑΕΚ. Ο Χαραλαμπόπουλος ευστόχησε έξω από τα 6.75, για το +6 των «κιτρινόμαυρων» (37-43). Οι γηπεδούχοι είχαν και πάλι απάντηση, χάρη σε τρίποντο του Πετρόπουλου και λέι απ του Κολοβέρου, για το 42-43. Κι όταν ο Νταν Άκιν κέρδισε το φάουλ από τον Χαραλαμπόπουλο, ο Κολοσσός προσπέρασε ξανά (44-43), με δύο βολές του Βρετανού. Ο Σίλβα βρήκε τρόπο να σκοράρει για την ΑΕΚ που πήγε στο +1 (44-45) στ’ αποδυτήρια, με την ολοκλήρωση του β΄ μέρους.

Τα τρίποντα από Γκάουντλοκ και Πετρόπουλο έφεραν τους Ροδίτες στο +5 (52-47) με την έναρξη της 3ης περίοδου, για ν΄ απαντήσει η ΑΕΚ με τρία διαδοχικά τρίποντα, τα δύο από τον Μπάρτλεϊ και το ένα από τον Χαραλαμπόπουλο και να προσπεράσει με 54-56. Οι «κιτρινόμαυροι» είχαν βρει ρυθμό και το σερί τους σταμάτησε στο 54-63, με τον Κουζμίσκας να σημειώνει τον έναν πόντο μετά τον άλλο. Το τέλος της 3ης περιόδου θα έβρισκε την Ένωση στο +8 (60-68) μετά το τρίποντο του Λεκαβίτσιους.

Στην 4η περίοδο, η ΑΕΚ κατάφερε να επιστρέψει από το -4 στα 2:23΄΄ πριν τη λήξη και να μπει με το… δεξί στη φετινή Greek Basketball League.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ ΡΟΔΟΥ (Καράσκο): Γκάουντλοκ 17 (3), Γκούντγουιν 11, Πετρόπουλος 8 (2), Μπάρμπιτς 4 (2), Γκαλβανίνι 13 (2), Καράμπελας 6 (2/6 δίποντα, 2/2 βολές), Κολοβέρος 2, Τέιλορ 11 (2), Χρυσικόπουλος 5 (1), Καλαϊτζάκης, Κουρουπάκης 2, Άκιν 6

ΑΕΚ (Σάκοτα): Γκρέι 11 (1), Φλιώνης 13 (1), Μπάρτλι 18 (3), Αρμς, Σίλβα 8, Σκορδίλης, Κατσίβελης 7, Λεκαβίτσιους 8 (2), Αρσενόπουλος, Κουζμίνσκας 16 (1), Χαραλαμπόπουλος 6 (2)