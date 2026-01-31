Η ΑΕΛ πέρασε από το Πανθεσσαλικό και συνεχίζει την ανοδική πορεία - Real.gr

Με πρωταγωνιστή τον Τούπτα, η ΑΕΛ επιβλήθηκε με 2-0 του Βόλου στο Πανθεσσαλικό, πανηγύρισε την τρίτη διαδοχική της νίκη και συνέχισε την ανοδική της πορεία στο πρωτάθλημα.

Οι «βυσσινί» εκμεταλλεύτηκαν την αποτελεσματικότητά τους στο πρώτο ημίχρονο, το αριθμητικό πλεονέκτημα μετά την αποβολή του Κάργα και τις φάσεις που δημιούργησαν, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με καθαρό προβάδισμα (2-0), σε ένα ματς που ουσιαστικά κρίθηκε πριν την ανάπαυλα.

Στο δεύτερο μέρος ο ρυθμός έπεσε, με τον Βόλο να έχει περισσότερη κατοχή, αλλά χωρίς να καταφέρει να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα της ΑΕΛ, η οποία είχε στο πλευρό της περισσότερους από 4.500 οπαδούς.

Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαίωσε το αγωνιστικό τέλμα των γηπεδούχων, που γνώρισαν την πέμπτη συνεχόμενη ήττα σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας σκοράρει μόλις μία φορά σε αυτό το διάστημα και παραμένοντας στους 25 βαθμούς.

Αντίθετα, η ΑΕΛ έφτασε στο τέταρτο διαδοχικό παιχνίδι χωρίς ήττα και στην τρίτη συνεχόμενη νίκη, ανεβαίνοντας στους 19 βαθμούς και αποκτώντας πλέον βάσιμες βλέψεις ακόμη και για τα playoffs 5-8, αφού βρίσκεται μόλις στο -2 από τον ΟΦΗ.

Ο Χουάν Φεράντο παρέταξε τον Βόλο με 4-2-3-1 και τον Σιαμπάνη κάτω από τα δοκάρια, με τους Σόρια, Χέρμανσον, Κάργα και Αμπάντα να απαρτίζουν την τετράδα της άμυνας. Γρόσδης-Κόμπα το δίδυμο στα χαφ, με τον Χουάνπι μπροστά τους σε ελεύθερο ρόλο. Τζόκα δεξιά, Λάμπρου αριστερά και Μακνί στην κορυφή της επίθεσης.

Από την άλλη ο Σάββας Παντελίδης επέλεξε το 3-4-3 και τον Αναγνωστόπουλο κάτω από τα γκολπόστ. Η τριάδα στα στόπερ αποτελούνταν από τους Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά και Ηλιάδη, με τους Μασόν (δεξιά) και Όλαφσον (αριστερά) να καλύπτουν τις πτέρυγες. Πέρες με Σουρλή στον άξονα, με τον Μούργο και τον Τούπτα να κινούνται περιφερειακά του Σαγάλ.

Ένα… τρελό πρώτο ημίχρονο, το οποίο κορυφώθηκε με ένα εκρηκτικό φινάλε που έγειρε ξεκάθαρα την πλάστιγγα υπέρ των «βυσσινί». Το παιχνίδι ξεκίνησε σε χαμηλό τέμπο, με τον Βόλο να προσπαθεί να χτίσει από χαμηλά και την ΑΕΛ να πιέζει ψηλά, αναζητώντας κλεψίματα και γρήγορες μεταβάσεις.

Σταδιακά οι φιλοξενούμενοι άρχισαν να βρίσκουν χώρους, απειλώντας με Τούπτα και Σαγάλ στον χώρο. Μετά το πρώτο δεκάλεπτο ο Βόλος ισορρόπησε, ανέβασε την έντασή του και προσπάθησε να επιτεθεί κυρίως από την αριστερή πλευρά, έχοντας τη δική του καλή στιγμή με τον Λάμπρου στο 14’, με τον Αναγνωστόπουλο να απομακρύνει.

Όσο περνούσε η ώρα, η ΑΕΛ γινόταν όλο και πιο απειλητική, μέχρι να έρθει το δραματικό τελευταίο κομμάτι του ημιχρόνου. Στο 38’, ο Κάργας υπέπεσε σε ξεκάθαρη παράβαση, αποκρούοντας εσκεμμένα με το χέρι πάνω στη γραμμή το σουτ του Τούπτα, ο οποίος ανέλαβε και την εκτέλεση, ενώ ο Έλληνας στόπερ αποβλήθηκε.

Αν και νικήθηκε αρχικά από τον Σιαμπάνη, ο Τούπτα πήρε άμεσα το αίμα του πίσω, καθώς στην επόμενη φάση σκόραρε με κεφαλιά σε φάση διαρκείας. Η ΑΕΛ δεν σταμάτησε εκεί και στο 45+4’ ο ίδιος παίκτης χτύπησε ξανά, αυτή τη φορά με δυνατό σουτ από το ύψος της μικρής περιοχής μετά από πάσα του Μούργου, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα και τους «βυσσινί» στα αποδυτήρια με καθαρό προβάδισμα και αριθμητικό πλεονέκτημα.

Στο δεύτερο ημίχρονο ο ρυθμός έπεσε αισθητά και το παιχνίδι κύλησε σε πολύ χαμηλό τέμπο, χωρίς ιδιαίτερες φάσεις. Ο Βόλος, όπως ήταν λογικό, δεν κατάφερε σε κανένα σημείο να βρει τρόπο να αντιδράσει ουσιαστικά ή να διασπάσει την καλά οργανωμένη άμυνα των «βυσσινί». Οι φιλοξενούμενοι διαχειρίστηκαν με ωριμότητα το προβάδισμά τους, δεν δίστασαν να παραχωρήσουν την κατοχή της μπάλας και έπαιξαν με σωστές αποστάσεις, κλείνοντας αποτελεσματικά τους χώρους.

Στο 50′, ο Αμπάντα έκανε τη σέντρα από τα αριστερά, με τον Λάμπρου να σουτάρει στην κίνηση, όμως η μπάλα πέρασε λίγο άουτ, με την πρώτη καλή στιγμή της ΑΕΛ στο δεύτερο μέρος να έρχεται στο 73′ με σουτ του Τούπτα, το οποίο κόντραρε και κατέληξε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη, ενώ στο 74’ ο Γκαράτε πήρε την κεφαλιά από κοντά, χωρίς όμως να βρει στόχο.

Ο Σαγάλ στο 78’ βρέθηκε σε θέση τετ-α-τετ, όμως δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στην εστία, με την ΑΕΛ να χάνει την ευκαιρία να βάλει το κερασάκι στην τούρτα της νίκης. Κάτι που φυσικά δεν ενόχλησε τους 4.500 και πλέον φίλους της ΑΕΛ, οι οποίοι πανηγύρισαν την τρίτη συνεχόμενη νίκη της ομάδας τους, επιβεβαιώνοντας το εξαιρετικό κλίμα που επικρατεί στη Λάρισα.

Βόλος: Σιαμπάνης, Σόρια, Χέρμανσον, Κάργας, Αμπάντα (52′ Φορτούνα), Τζόκα, Κόμπα, Γρόσδης (46′ Μύγας), Χουάνπι (41′ Αγκιάκουα), Λάμπρου, Μακνί (52′ Γκονζάλες).

ΑΕΛ: Αναγνωστόπουλος, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ηλιάδης (73′ Ατανάσοφ), Όλαφσον, Μασόν, Πέρες (84′ Χατζηστραβός), Σουρλής (73′ Γκαράτε), Μούργος (60′ Ναόρ), Σαγάλ (84′ Κοσονού), Τούπτα.

πηγή: filathlos.gr