Η αγκαλιά του Σρέντερ με τον Αντετοκούνμπο - «Έχω μόνο σεβασμό για το πρόσωπό του», είπε ο Γερμανός για τον Greek Freak - Real.gr

Με θερμά λόγια αναφέρθηκε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο ο MVP του EuroBasket 2025, Ντένις Σρέντερ, λίγο μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου της Γερμανίας απέναντι στην Τουρκία.

«Εκπροσωπούμε και οι δύο τη χώρα μας, εγώ τη Γερμανία και αυτός την Ελλάδα. Πήρε το πρώτο του μετάλλιο για την Ελλάδα, μόνο σεβασμό έχω για αυτόν», είπε αρχικά ο Σρέντερ για τον Έλληνα σούπερ σταρ, όπως μπορείτε να δείτε στο 46:15 του βίντεο.

Ο Γερμανός γκαρντ μίλησε με θαυμασμό για την πορεία και τη ζωή του Greek Freak: «Έχει τέσσερα πανέμορφα παιδιά, μια υπέροχη σύζυγο, τα αδέρφια του που είναι πάντα μαζί του. Κάνουμε ακριβώς το ίδιο πράγμα, αλλά αυτά που κάνει στο NBA είναι σε λίγο διαφορετικό επίπεδο. Είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο».

Με αφορμή την αγκαλιά που του έδωσε ο Αντετοκούνμπο μετά τον τελικό, ο Σρέντερ πρόσθεσε: «Είναι υπέροχο που ήρθε σε εμένα και έδειξε σπουδαίο αθλητικό πνεύμα. Μου είπε ότι παρακολουθεί και τα video μας στο YouTube. Μου άρεσε αυτό».