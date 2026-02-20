Η αγκαλιά του Τετέι με τη μητέρα του μετά το φανταστικό ευρωπαϊκό ντεμπούτο - Τι δήλωσαν Μπενίτεθ, Κυριακόπουλος, Αντίνο - Real.gr

Μπορεί ο Παναθηναϊκός να έμεινε στο 2-2 με τη Βικτόρια Πλζεν και να μην πήρε προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Europa League, όμως η βραδιά είχε ξεχωριστό χρώμα για τον Ανδρέα Τετέι.

Ο 24χρονος επιθετικός πραγματοποίησε το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι και το συνδύασε με εξαιρετική εμφάνιση και δύο γκολ, σε μια παρουσία που δύσκολα θα ξεχάσει.

Στον πανηγυρισμό του παρθενικού του τέρματος σε διοργάνωση της UEFA έδειξε προς την εξέδρα και μετά το τέλος της αναμέτρησης κατευθύνθηκε προς τη μητέρα του, την αγκάλιασε και μοιράστηκε μαζί της τη συγκίνηση της στιγμής, σε ένα από τα πιο ανθρώπινα και δυνατά στιγμιότυπα της βραδιάς.

Τετέι: «Πιστεύω πως μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού»

Στις δηλώσεις του, ο νεαρός επιθετικός στάθηκε στην προσωπική του προσπάθεια, τονίζοντας πως αισθάνεται δικαιωμένος για τη δουλειά που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα, ενώ εξέφρασε την πίστη του ότι μπορεί να εξελιχθεί σε ηγετική μορφή για το «τριφύλλι».

Με εμφανή ικανοποίηση για την εμφάνισή του, υπογράμμισε τη σημασία της ομαδικής δουλειάς και της συνέπειας, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το περιθώριο για ακόμη καλύτερη συνέχεια με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Οι δηλώσεις του Ανδρέα Τετέι:

«Το πιστευα ότι θα σκόραρα. Πίστευα πως το πλάνο του προπονητή θα μας βοηθούσε να ήμασταν επικίνδυνοι όπως και ήμασταν. Πιστεύω θα είμαστε ακόμα πιο ετοιμοι για το επόμενο παιχνίδι.

Περίμενα πως και πως αυτήν την μέρα. Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν με έβαλε ο προπονητής στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήθελα να τον δικαιώσω.

Αφιερώνω αυτήν την εμφάνιση σε… εμένα. Σκεφτόμουν που έχω ξεκινήσει και που έχω φτάσει. Έχω δουλέψει πολύ και έχω προσπαθήσει πολύ. Απόψε πιστεύω ότι δικαιώθηκα.

Πιστεύω πως μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού. Θα δείξει αν μπορώ να σηκώσω το βάρος.

Το πρώτο γκολ το αφιέρωσα στη μητέρα μου, στο δεύτερο πήρα αγκαλιά τον Μπακασέτα. Είναι ένας εξαιρετικός άνθρωπος και τον εκτιμώ πάρα πολύ. Τον ακούω, με βοηθάει και με καθοδηγεί. Ακούω μόνο τη φωνή του, για να είμαι αυτός που πρέπει.

Για τη ρεβάνς, πιστεύω πως θα είμαστε προετοιμασμένοι. Κοιτάμε πρώτο το ματς της Κυριακής».

Μπενίτεθ: «Έχουμε πίστη, μπορούμε την πρόκριση»

Ο Ράφα Μπενίτεθ τόνισε πως έμεινε ευχαριστημένος από την απόδοση των παικτών του και ειδικά με την εικόνα στο δεύτερο ημίχρονο.

Ο Ισπανός τεχνικός ανάφερε πως αν ο Παναθηναϊκός παίξει όπως έπαιξε στο δεύτερο ημίχρονο θα μπορέσει να πάρει την πρόκριση.

«Νομίζω είναι ξεκάθαρο πως οι παίκτες μου μετά το 0-1 έβγαλαν την αντίδραση που έπρεπε και ήμασταν κοντά στο τρίτο γκολ. Αλλά αυτό είναι το ποδόσφαιρο και δεν μπορείς να το αλλάξεις.

Στην Τσεχία πάμε για να πάρουμε πρόκριση. Αν παίξουμε όπως στο δεύτερο ημίχρονο έχουμε πιθανότητες, είναι καλή ομάδα αλλά η απόδοση μας όπως είπα στο δεύτερο ημίχρονο, μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα περάσουμε.

Αν συνεχίσουμε όπως σήμερα, μπορούμε να παίξουμε εναντίον κάθε ομάδας. Είμαι ικανοποιημένος, κάνουμε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε το πρότζεκτ».

Για τον Ανδρέα Τετέι:

«Τα πήγε πολύ καλά και σήμερα. Ξέραμε τα χαρακτήρα και την δυναμική του , ελπίζουμε να συνεχίσει έτσι»

Κυριακόπουλος: «Πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους πως παίζουμε σε μία μεγάλη ομάδα»

Μετά την ισοπαλία με την Πλζεν, ο Γιώργος Κυριακόπουλος στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχει ο Παναθηναϊκός, αλλά και στο γηπεδικό ζήτημα.

Ο Έλληνας αμυντικός τόνισε ότι άπαντες στην ομάδα οφείλουν να συνειδητοποιήσουν το μέγεθος του συλλόγου και τις απαιτήσεις που τον συνοδεύουν, επισημαίνοντας πως χρειάζεται μεγαλύτερη συνέπεια και αντίληψη της ευθύνης που συνεπάγεται η φανέλα.

Παράλληλα, εξέφρασε την άποψη ότι το ΟΑΚΑ ταιριάζει περισσότερο στον Παναθηναϊκό σε σχέση με τη Λεωφόρο, εκτιμώντας πως οι συνθήκες εκεί βοηθούν περισσότερο την αγωνιστική ανάπτυξη της ομάδας.

Όσα είπε:

«Κάναμε ένα μουδιασμένο ξεκίνημα, αλλά μας αφύπνισε το γκολ. Είχαμε καλύτερη κυκλοφορία της μπάλας, αποφασιστικότητα στις μονομαχίες και πήραμε ψυχολογία. Βγάλαμε αρκετές φάσεις, βάλαμε το γκολ και παίξαμε καλύτερα. Βγάλαμε πολύ πάθος, είχα καιρό να το δω αυτό».

Για το αν ταιριάζει καλύτερα στον Παναθηναϊκό να παίζει στο Europa League: «Θεωρώ ότι πρέπει να καταλάβουμε επιτέλους ότι παίζουμε σε μεγάλη ομάδα και κάθε παιχνίδι μετράει και πρέπει να πάμε για τις νίκες και στα παιχνίδια πρωταθλήματος, σε αυτό με τον ΟΦΗ που ακολουθεί, μετά σε εκείνο με τον Ατρόμητο και στα υπόλοιπα. Κάθε παίκτης πρέπει να το καταλάβει, έχουμε μείνει πίσω στη βαθμολογία. Μας ταιριάζει περισσότερο το ΟΑΚΑ, δεν περίμενα να το πω αυτό. Εδώ δείξαμε καλύτερο πρόσωπο. Σίγουρα παίζει έναν ρόλο και η έδρα».

Για το ότι σκόραρε δύο γκολ κόντρα σε μια πολύ καλή άμυνα και τι σημαίνει ενόψει της ρεβάνς: «Σίγουρα σημαίνει πολλά. Το ότι βάλαμε δύο γκολ σε μια ομάδα που δεν δέχεται γκολ είναι πολύ σημαντικό. Νόμιζα ότι έπαιζα στην Ιταλία, ήταν πολύ physical παιχνίδι της Πλζεν, δεν είναι τυχαίο ότι βρέθηκε σε θέση ψηλά στη League Phase. Θα πάμε στην Τσεχία για την πρόκριση».

Αντίνο: «Μας αφήνει πικρή γεύση το παιχνίδι…»

Ο Σαντίνο Αντίνο χαρακτήρισε «όμορφη εμπειρία» το πρώτο του ευρωπαϊκό παιχνίδι με την φανέλα του Παναθηναϊκού.

Ο άσος των «πράσινων» τόνισε ότι η ομάδα του αν και έφτασε στην ανατροπή, δεν μπόρεσε να την κρατήσει.

Οι δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο:

«Το παιχνίδι μας αφήνει πικρή γεύση, νομίζω κάναμε καλά τα πράγματα, φτάσαμε στην ανατροπή αλλά δυστυχώς δεν μπορέσουμε να την κρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις προπονήσεις με σκοπό να μπορέσουμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι.

Η ιδέα μας είναι να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να δείξουμε την επιθετικότητα μας, να μπαίνουμε στα αντίπαλα καρέ και να βάζουμε γκολ. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε και προβλέπουμε στη νίκη στη ρεβάνς.

Ήταν μια όμορφη εμπειρία η πρώτη μου ευρωπαϊκή συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό, ήταν όμορφο το γεγονός ότι πλαισιωθήκαμε από τους φιλάθλους μας από το πρώτο λεπτό, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε και να είμαστε χαρούμενοι για μια νίκη».

ΠΗΓΗ: filathlos.gr