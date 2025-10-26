Η Αϊντχόφεν έκανε «πάρτι» στο «Ντε Κάιπ»: 3-2 τη Φέγενορντ - Real.gr

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Σαϊμπάρι, που πέτυχε χατ τρικ, η Αιντχόφεν νίκησε στο ντέρμπι τη Φέγενορντ με 3-2, μέσα στο «Ντε Κάιπ», για την 10η αγωνιστική της Eredivisie, και την έπιασε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η Αϊντχόφεν, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στο Champions League (4/11-Καραϊσκάκη), άνοιξε το σκορ με τον Σαϊμπάρι (30′), αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν το γκολ της ισοφάρισης με τον Βαλέντε (50′), με τον 24χρονο Μαροκινό διεθνή εξτρέμ να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα στο 51ο λεπτό και εννιά λεπτά αργότερα να φθάνει στο χατ τρικ.

Οι γηπεδούχοι πίεσαν στη συνέχεια, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν με τον Ταργκαλίν (73′).

Οι πρωταθλητές του Πίτερ Μπος αγωνίστηκαν με τους: Κόβαρ, Εντίνε, Γκασιορόφσκι, Σούτεν, Ντεστ, Μάουρο Τζούνιορ, Φέρμαν, Πέρισιτς (73′ Ντρούες), Σαϊμπάρι, Μαν και Τιλ (71′ Μπαϊρακτάρεβιτς).

Νωρίτερα, σημαντική νίκη που την κρατά κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας πέτυχε ο Αγιαξ στην έδρα της Τβέντε με 3-2. Με τη νίκη αυτή η ομάδα του Αμστερνταμ ανέβηκε στην τρίτη θέση και μείωσε στους έξι τους βαθμούς της διαφοράς από την πρωτοπόρο Φέγενορντ.