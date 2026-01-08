Η Αϊντραχτ έκλεισε τον Καλιμουεντό με δανεισμό από τη Νότιγχαμ Φόρεστ - Real.gr

Ο Γάλλος επιθετικός Αρνό Καλιμουεντό εντάχθηκε στην Αϊντραχτ Φρανκφούρτης με τη μορφή δανεισμού με οψιόν αγοράς μέχρι το τέλος της σεζόν, μετά από πέντε μήνες χωρίς ουσιαστική παρουσία στη Νότιγχαμ, όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη (7/1) και οι δύο σύλλογοι.

Η γνωριμία με την Premier League ήταν δύσκολη για τον πρώην σκόρερ της Παρί Σεν Ζερμέν και της Ρεν, ο οποίος έχει αγωνιστεί μόνο σε 9 αγώνες στο πρωτάθλημα από την υπογραφή του στη Φόρεστ το προηγούμενο καλοκαίρι. Έχει επίσης σημειώσει δύο γκολ στο Europa League.

Με την ομάδα της Φρανκφούρτης, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην 7η θέση της Bundesliga, θα έχει την ευκαιρία να παλέψει για τις ευρωπαϊκές θέσεις. Τα τελευταία χρόνια, ο σύλλογος στις όχθες του Μάιν έχει συμβάλει στην ανάδειξη νεαρών Γάλλων επιθετικών, όπως οι Ούγκο Εκιτικέ και Ραντάλ Κολο-Μουανί.

Ο Καλιμουεντό παίρνει τη θέση ενός άλλου Γάλλου σκόρερ, του Ελίε Βαΐ, που δόθηκε δανεικός στη Νις στην αρχή της μεταγραφικής περιόδου.