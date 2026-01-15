Η Άλκμααρ διέσυρε με 6-0 τον Άγιαξ και πέρασε στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ολλανδίας - Real.gr

Ο Άγιαξ έδειχνε σημάδια βελτίωσης από τον Δεκέμβριο και μετά, όμως η Άλκμααρ τον προσγείωσε απότομα στη σκληρή πραγματικότητα.

Η ΑΖ’67 διέλυσε με 6-0 τον «Αίαντα», αντίπαλο του Ολυμπιακού στην τελευταία αγωνιστική του Champions League, και τον απέκλεισε στη φάση των «16» του κυπέλλου Ολλανδίας.

Χατ τρικ πέτυχε ο Τρόι Πάροτ (2΄, 80΄,33΄), ενώ σκόραραν επίσης οι Κούπμαϊνερς (45+1΄), Σμιτ (47΄) και Σαντίκ (88΄).

Εντυπωσιακή νίκη για την ομάδα του Μάαρτεν Μάρτενς, που είναι εκ των υποψηφίων αντιπάλων της ΑΕΚ στους «16» του Conference League.