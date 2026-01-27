Η ανακοίνωση της ρουμανικής αστυνομίας για το δυστύχημα με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ - Real.gr

Ένα τραγικό δυστύχημα σημειώθηκε στη Ρουμανία, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια του ΠΑΟΚ. Ένα μικρό λεωφορείο που μετέφερε Έλληνες, οι οποίοι σύμφωνα με ρουμανικά μέσα ενημέρωσης ήταν φίλαθλοι της ομάδας, ενεπλάκη σε ένα σφοδρό τροχαίο δυστύχημα.

Η μοιραία προσπέραση και η ανακοίνωση της αστυνομίας

Οι τοπικές αστυνομικές αρχές έχουν ήδη προβεί στις πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας. Όπως προκύπτει από την έρευνα στον τόπο του δυστυχήματος, ο οδηγός του μικρού λεωφορείου, κινούμενος από την πόλη Καρανσεμπές προς το Λούγκοζ, αποπειράθηκε να πραγματοποιήσει προσπέραση.

«Κατά την προσπάθειά του να επιστρέψει στη λωρίδα κυκλοφορίας, το όχημά του ήρθε σε επαφή με μια νταλίκα-δεξαμενή και ακολούθως συγκρούστηκε μετωπικά με ένα φορτηγό (TIR) που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας.

Ένας αυτόπτης μάρτυρας, ο οποίος απέφυγε τη σύγκρουση την τελευταία στιγμή, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές, αποδίδοντας την ευθύνη στον οδηγό του λεωφορείου για την επικίνδυνη μανούβρα.

«Ήταν ολοφάνερο ότι δεν είχε καμία ελπίδα. Ήταν εξαιρετικά ριψοκίνδυνο. Μπήκε για να προσπεράσει, αντιλήφθηκε το φορτηγό που ερχόταν και προσπάθησε να ξαναμπεί στη λωρίδα του, αλλά κατέληξε να συγκρουστεί μετωπικά. Είδα μόνο έναν άνθρωπο να βγαίνει ζωντανός από το όχημα. Οι υπόλοιποι ήταν πεσμένοι στον δρόμο και στο χωράφι, σε πολύ άσχημη κατάσταση», κατέθεσε ο μάρτυρας.

πηγή: filathlos.gr