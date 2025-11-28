Quantcast
Η ανατροπή του αιώνα στο Μ. Βρετανία-Λιθουανία: Το 87-80 έγινε 88-89 σε 10'' - BINTEO - Real.gr
real player

Η ανατροπή του αιώνα στο Μ. Βρετανία-Λιθουανία: Το 87-80 έγινε 88-89 σε 10” – BINTEO

12:10, 28/11/2025
Η ανατροπή του αιώνα στο Μ. Βρετανία-Λιθουανία: Το 87-80 έγινε 88-89 σε 10” – BINTEO

Ένα ασύλληπτο φινάλε υπήρξε στον αγώνα της Μεγάλης Βρετανίας με τη Λιθουανία για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027.

Πρόκειται για ένα παρανοϊκό κλείσιμο αγώνα που θύμισε τις επικές ανατροπές που έκανε η Εθνική Ελλάδας του Παναγιώτη Γιαννάκη. Με 10 δευτερόλεπτα στο χρονόμετρο, η Λιθουανία ήταν πίσω στο σκορ με 87-80. Ωστόσο, η «Λιέτουβα» κατάφερε να κερδίσει με 88-89!

Απόλυτος πρωταγωνιστής για τους Λιθουανούς ήταν ο Ίγκνας Σαργκιούνας.

 

«Τι ήταν αυτό», «σκέτη τρέλα» σχολίασε στους επίσημους λογαριασμούς της στο Χ η FIBA.

Ο γκαρντ της Λιέτουβος Ρίτας πέτυχε και τα τρία τρίποντα της μεγάλης ανατροπής και νίκης για την ομάδα του.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Ροή Ειδήσεων

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Γιατί το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποποιηθεί την κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του «Φραπέ»; Φοβάται κάτι;

ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ: Γιατί το Μαξίμου θέλει πάση θυσία να αποποιηθεί την κουμπαριά της οικογένειας του πρωθυπουργού με την οικογένεια του «Φραπέ»; Φοβάται κάτι;

13:32 28/11
Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε αυτόν τον τσακωμό με τον Παναγιώτη…»

Κατερίνα Καινούργιου: «Έχουμε αυτόν τον τσακωμό με τον Παναγιώτη…»

13:30 28/11
Καφούνης (ΕΣΕΕ): Μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026 στις επαγγελματικές μισθώσεις

Καφούνης (ΕΣΕΕ): Μεγάλη νίκη για τον εμπορικό κόσμο η παράταση του πλαφόν 3% και για το 2026 στις επαγγελματικές μισθώσεις

13:27 28/11
Π. Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης συμπεριφέρθηκε ως «τρολ» του διαδικτύου, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα

Π. Μαρινάκης: Ο κ. Ανδρουλάκης συμπεριφέρθηκε ως «τρολ» του διαδικτύου, εκτέθηκε ανεπανόρθωτα

13:24 28/11
Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time

Ντέρμπι Παναθηναϊκός – ΑΕΚ με άρωμα γυναίκας στο ΟΠΑΠ Game Time

13:19 28/11
Βέλγος πρωθυπουργός: Η χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο μια ειρηνευτική συμφωνία - Η απάντηση της Κομισιόν

Βέλγος πρωθυπουργός: Η χρήση «παγωμένων» ρωσικών περιουσιακών στοιχείων πιθανόν να θέσει σε κίνδυνο μια ειρηνευτική συμφωνία - Η απάντηση της Κομισιόν

13:15 28/11
Πιερρακάκης: Στα 225 ευρώ η μέση επιστροφή ενοικίου - Πόσοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι

Πιερρακάκης: Στα 225 ευρώ η μέση επιστροφή ενοικίου - Πόσοι είναι οι τελικοί δικαιούχοι

13:04 28/11
Στους 13 οι νεκροί από την ισραηλινή επιδρομή σε χωριό της νότιας Συρίας - Για «έγκλημα πολέμου» κάνει λόγο το συριακό ΥΠΕΞ

Στους 13 οι νεκροί από την ισραηλινή επιδρομή σε χωριό της νότιας Συρίας - Για «έγκλημα πολέμου» κάνει λόγο το συριακό ΥΠΕΞ

13:00 28/11
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved