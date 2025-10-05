Quantcast
Η Ανισίμοβα κατέκτησε το Masters του Πεκίνου - Real.gr
23:00, 05/10/2025
ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην Αμάντα Ανισίμοβα κατέκτησε το τρόπαιο του Masters του Πεκίνου.

Η Νο4 στην παγκόσμια κατάταξη Αμερικανίδα τενίστρια επικράτησε με 6-0, 2-6, 6-2 της Λίντα Νόσκοβα στον τελικό, για να κατακτήσει τον δεύτερο μεγάλο τίτλο της στη χρονιά, το δεύτερο 1000άρι.

Η 24χρονη Αμερικανίδα τενίστρια δεν έχασε ούτε ένα game στο 1ο σετ του τελικού με αντίπαλο την Τσέχα. Όμως, η Νόσκοβα αντέδρασε και πήρε το 2ο σετ με 6-2. Και μετά το 2-2 στο 3ο σετ, η Ανισόμοβα κέρδισε τα 4 τελευταία games για το 6-2 και την κατάκτηση του τροπαίου σε κάτι λιγότερο από 2 ώρες αγώνα.

Η 20χρονη Τσέχα Λίντα Νόσκοβα, με την παρουσία της στον τελικό (πρώτος της καριέρας της σε 1000άρι τουρνουά) ανέβηκε στο Νο.17 της παγκόσμιας κατάταξης από το Νο 27.

