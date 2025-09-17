Η απάντηση του Σενγκούν στον Giannis: Από τη σύγκρουση στην αυτοκριτική - Real.gr

Τον δρόμο που άνοιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ακολούθησε και ο Αλπερέν Σενγκούν, επιλέγοντας να απαντήσει με σεβασμό και αυτογνωσία.

Ο Τούρκος σέντερ, μέσα από δική του τοποθέτηση στα social media, αναγνώρισε πως οι προηγούμενες δηλώσεις και αναρτήσεις ήταν αποτέλεσμα ενός «επικοινωνιακού λάθους» και ξεκαθάρισε ότι σε καμία περίπτωση δεν είχε πρόθεση να προσβάλει ή να υποτιμήσει κανέναν.

Με λόγια που στόχευαν στην αποφόρτιση του κλίματος, ο σέντερ των Χιούστον Ρόκετς εξέφρασε τη λύπη του για την παρεξήγηση και επανέλαβε ότι «το post μου μετά το παιχνίδι με την Ελλάδα ήταν επικοινωνιακό λάθος. Έχω μεγάλο σεβασμό για τους Έλληνες. Δεν υπήρξε ποτέ πρόθεση να τους προσβάλω».

Ίσως αυτός να είναι και ο μεγαλύτερος συμβολισμός της στιγμής. Δυο σούπερ σταρ, από δύο ιστορικά αντίπαλες χώρες, να επιλέγουν το ενωτικό κλίμα αντί της έντασης. Σε μια εποχή που οι εντάσεις «πουλάνε», εκείνοι θύμισαν πως η δύναμη του αθλητισμού δεν είναι μόνο αγωνιστική, είναι και βαθιά ανθρώπινη.