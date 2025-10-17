Η απόλυτη εμπειρία Formula 1 στην Πάτρα αυτή την Κυριακή – Η πλατεία Τριών Συμμάχων φιλοξενεί το showcar της McLaren F1 Team και προσομοιωτές F1 που ανεβάζουν την αδρεναλίνη στα ύψη - Real.gr

Quantcast
19:30, 17/10/2025
Μετά τη Θεσσαλονίκη, τα Ιωάννινα και τη Λάρισα, έρχεται η σειρά της Πάτρας για να ζήσει την απόλυτη εμπειρία Formula 1.

Το showcar της McLaren F1 Team θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Αχαϊκή πρωτεύουσα, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της περιοδείας που πραγματοποιεί σε όλη την Ελλάδα. Αυτό το μοναδικό για τα ελληνικά δεδομένα Roadshow, έχει την «υπογραφή» του ΟΠΑΠ και της μητρικής του Allwyn, η οποία είναι official partner της Formula 1 και της ομάδας της McLaren.

 

Η καρδιά του Roadshow θα χτυπά στην πλατεία Τριών Συμμάχων, όπου και θα βρίσκεται το showcar της McLaren  F1 Team, την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, από τις 10:00 μέχρι της 18:00. Εκεί, οι φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού – και όχι μόνο – θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν από κοντά το εντυπωσιακό showcar, αλλά και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στην οδήγηση μέσα από προσομοιωτές Formula 1.

Παράλληλα, θα πάρουν μέρος σε διαδραστικά παιχνίδια και θα βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες σε ένα πρωτότυπο photobooth, φορώντας εικον κά τη στολή των πιλότων της McLaren.

Πριν από την Πάτρα, το showcar της McLaren F1 Team έκανε… pit stop στη Λάρισα. Όπως ήταν αναμενόμενο, έγινε talk of the town, με τον κόσμο να σχηματίζει ουρές στην κεντρική πλατεία της Θεσσαλικής πόλης, για να ζήσει αυτή τη μοναδική Formula 1 εμπειρία.

Δείτε το βίντεο:

 

Μετά την Πάτρα, το showcar της McLaren F1 Team θα τερματίσει στην Αθήνα και τον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, στις 8 και 9 Νοεμβρίου.

18+ επίγειο, 21+ ψηφιακό |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 1114 | Παίξε Υπεύθυνα

