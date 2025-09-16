Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ - Real.gr

Quantcast
Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» - ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ
Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» – ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

14:02, 16/09/2025
Η απονομή του αργυρού στον Καραλή: «Να… αλλάξει αυτό το χρώμα – Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10-6,15μ.» – ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Άλλη μια μεγάλη στιγμή για τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως πάντα χαμογελαστός, παρέλαβε σήμερα το ασημένιο μετάλλιο στο άλμα επί κοντώ για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στην Ιαπωνία.

Ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου κάτω από τον μεγάλο του αντίπαλο, αλλά και φίλο Μόντο Ντουμπλάντις, ο οποίος αναδείχθηκε νικητής της μεγάλης μάχης που είχαν χθες και μάλιστα πετυχαίνοντας άλλο ένα παγκόσμιο ρεκόρ.

Το μετάλλιο αυτό έρχεται να καλύψει το μόνο κενό που υπήρχε μέχρι τώρα στο… παλμαρέ του Καραλή από τις συμμετοχές του στις μεγάλες διοργανώσεις.

 

Ο Εμμανουήλ Καραλής, μετά την απονομή του ασημένιου μεταλλίου, που κατέκτησε χθες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο, μίλησε με ειλικρίνεια, πάθος και συγκίνηση για τη σημασία της προσπάθειας της Εθνικής ομάδας και των στόχων που έχει μπροστά του.

Κλείνοντας τις δηλώσεις του στην ΕΡΤ, μάλιστα, έδειξε το μετάλλιό του, λέγοντας «να… αλλάξει αυτό το χρώμα» και έδειξε ξεκάθαρα πως το βλέμμα του είναι στραμμένο στο χρυσό.

«Θα ξεπεράσω σίγουρα τα 6,10 και 6,15 μέτρα», δήλωσε με αυτοπεποίθηση, τονίζοντας πως έχει μέσα του τη φλόγα του νικητή. «Δίνω το 110% όταν αγωνίζομαι για την Εθνική. Θέλω να φεύγω εντελώς εξαντλημένος, να νιώθω ότι έδωσα τα πάντα για την πατρίδα μου».

 

Στον αγώνα της Δευτέρας, ο “Μανόλο” ξεκίνησε τις προσπάθειές του και μάλιστα επιτυχημένα από το 5,75. Συνέχισε με τα 5.90 που τα πέρασε και πάλι με την πρώτη προσπάθεια. Ακολούθησαν δύο άκυρες στα 5.95, αλλά στην τρίτη του επέλεξε να… ανέβει στα 6.00, τα οποία και πέρασε κατακτώντας το μετάλλιο.

Mε πληροφορίες από filathlos.gr

