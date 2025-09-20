Η αποστολή του ΟΦΗ για τον αγώνα με τον Λεβαδειακό - Real.gr

Ο ΟΦΗ ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό εκτός έδρας αγώνα του (21/9, 18:00) απέναντι στον Λεβαδειακό, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της Super League.

Οι παίκτες του Μίλαν Ράσταβατς προπονήθηκαν σήμερα (20/9) στο Βαρδινογιάννειο αθλητικό κέντρο, με τον Σέρβο τεχνικό ν’ ανακοινώνει εν συνεχεία την 23μελή αποστολή.

Εκτός έμειναν οι Μπαίνοβιτς, Χριστόπουλος (ίωση), Καλαφάτης, Σανελάτο, Καινουργιάκης, Χνάρης, Κουτσουπιάς και Λαγουδάκης.

Στην αποστολή συμπεριλήφθηκαν οι: Χριστογεώργος, Λίλο, Κατσίκας, Μαρινάκης, Γκονθάλεθ, Λιουις, Χατζηθεοδωρίδης, Λαμπρόπουλος, Κωστούλας, Κριζμανιτς, Κοντεκάς, Vukotic, Καραχάλιος, Αποστολάκης, Ανδρούτσος, Νέιρα, Φούντας, Φαϊτάκης, Σενγκέλια, Νους, Θεοδοσουλάκης, Ρακονιατς, Σαλσέδο.