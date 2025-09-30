Η αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ και τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ - Real.gr

Quantcast
Η αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ και τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ

09:35, 30/09/2025
Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μία από τις πιο απαιτητικές του αποστολές στη League Phase του Champions League, καθώς το πρωί της Τρίτης (30/9) η ερυθρόλευκη αποστολή αναχώρησε με προορισμό το Λονδίνο, όπου την Τετάρτη (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για το μεγάλο ραντεβού. Στην αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Ζέλσον Μάρτινς, που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις των προηγούμενων ημερών, αλλά και ο νεαρός γκολκίπερ Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος θα διεκδικήσει θέση κάτω από τα δοκάρια.

Αντίθετα, εκτός μάχης έμεινε ο Ροντινέι, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, με τον Βραζιλιάνο μπακ να παραμένει στα «πιτς», όπως και ο τραυματίας Γιάρεμτσουκ. Στα ευχάριστα, η παρουσία του Σιπιόνι, ο οποίος πρόλαβε να επιστρέψει και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ενισχύοντας τις επιλογές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.

Αναλυτικά η αποστολή:

Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.

 

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Olympiacos FC (@olympiacosfc)

 

Στιγμές από την αναχώρηση του Ολυμπιακού:

Σε ό,τι αφορά την ενδεκάδα της ομάδας του Πειραιά, αναμένεται να είναι κάπως έτσι: ο Τζολάκης θα πάρει θέση κάτω από τα δοκάρια, Κοστίνια, Ορτέγκα στα άκρα, Ρέτσος, Πιρόλα στο κέντρο της άμυνας, Σιπιόνι, Μουζακίτης στα χαφ, Ζέλσον, Ποντένσε στα φτερά της επίθεσης και Τσικίνιο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

