Η αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ και τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για μία από τις πιο απαιτητικές του αποστολές στη League Phase του Champions League, καθώς το πρωί της Τρίτης (30/9) η ερυθρόλευκη αποστολή αναχώρησε με προορισμό το Λονδίνο, όπου την Τετάρτη (1/10, 22:00) θα αντιμετωπίσει την Άρσεναλ στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για το μεγάλο ραντεβού. Στην αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Ζέλσον Μάρτινς, που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις των προηγούμενων ημερών, αλλά και ο νεαρός γκολκίπερ Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος θα διεκδικήσει θέση κάτω από τα δοκάρια.

Αντίθετα, εκτός μάχης έμεινε ο Ροντινέι, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, με τον Βραζιλιάνο μπακ να παραμένει στα «πιτς», όπως και ο τραυματίας Γιάρεμτσουκ. Στα ευχάριστα, η παρουσία του Σιπιόνι, ο οποίος πρόλαβε να επιστρέψει και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ενισχύοντας τις επιλογές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι. Αναλυτικά η αποστολή: Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.