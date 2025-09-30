Η αποστολή του Ολυμπιακού κόντρα στην Άρσεναλ και τα πλάνα του Μεντιλίμπαρ - Real.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του για το μεγάλο ραντεβού. Στην αποστολή βρίσκεται κανονικά ο Ζέλσον Μάρτινς, που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις των προηγούμενων ημερών, αλλά και ο νεαρός γκολκίπερ Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος θα διεκδικήσει θέση κάτω από τα δοκάρια.
Αντίθετα, εκτός μάχης έμεινε ο Ροντινέι, ο οποίος δεν ξεπέρασε τον τραυματισμό του, με τον Βραζιλιάνο μπακ να παραμένει στα «πιτς», όπως και ο τραυματίας Γιάρεμτσουκ. Στα ευχάριστα, η παρουσία του Σιπιόνι, ο οποίος πρόλαβε να επιστρέψει και τέθηκε στη διάθεση του προπονητή του, ενισχύοντας τις επιλογές στο μεσοεπιθετικό κομμάτι.
Αναλυτικά η αποστολή:
Πασχαλάκης, Κουρακλής, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Ταρέμι.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.