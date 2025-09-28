Η Άρσεναλ στις καθυστερήσεις έκανε την ανατροπή στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» - Real.gr

Ο Μίκελ Αρτέτα έβγαλε ξανά από το μανίκι του τον κρυφό άσο, τον Μίκελ Μερίνο, ο Γκάμπριελ πέτυχε ένα ακόμη κρίσιμο γκολ και η Αρσεναλ κατάφερε στις καθυστερήσεις να πάρει τη σπουδαία νίκη στο «Σεντ Τζέιμς Παρκ» επί της Νιούκαστλ με 2-1, για την 6η αγωνιστική της Premier League.

Η ομάδα της βόρειας Αγγλίας προηγήθηκε με τον Βολντεμάντε (34′), στη συνέχεια οι «κανονιέρηδες» πίεσαν την αντίπαλη άμυνα, έχασαν ευκαιρίες, με τον Ισπανό μέσο να βρίσκει τελικά τον τρόπο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα (84′) για να ισοφαρίσει και ο Γκάμπριελ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε ξανά την μπάλα στα δίχτυα και την ομάδα του στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας, δύο μόλις βαθμούς πίσω από την πρωτοπόρο Λίβερπουλ.

Η ομάδα του Λονδίνου, επόμενη αντίπαλος του Ολυμπιακού στους ομίλους του Champions League, αγωνίστηκε με τους: Ράγια, Γκάμπριελ, Μοσκέρα (46′ Σαλιμπά), Καλαφιόρι (70′ Μερίνο), Τίμπερ, Θουμπιμέντι (82′ Οντεργκααρντ), Ράις, Εζε, Τροσάρ (88′ Λιούις-Σκέλι), Σάκα (70′ Μαρτινέλι), Γκιοκέρες.

Νωρίτερα, η Αστον Βίλα έδειξε πως ξεπερνά σιγά-σιγά τα μεγάλα προβλήματα που παρουσίασε στα πρώτα ματς της σεζόν, επικρατώντας, και μάλιστα με εντυπωσιακή ανατροπή, της Φούλαμ στο «Βίλα Παρκ» με 3-1, φθάνοντας στην πρώτη νίκη της.

Η ομάδα του Μάρκο Σίλβα προηγήθηκε με τον Χιμένεθ μόλις στο 3ο λεπτό και οι φίλαθλοι στο Μπέρμιγχαμ ετοιμάστηκαν για μια ακόμη «ψυχρολουσία», αλλά οι παίκτες του Ουνάι Εμερι αντέδρασαν και έκαναν την ανατροπή με τα γκολ των Γουότκινς (36′), ΜακΓκιν (49′) και Μπουεντία (51′). Αναλυτικά τ’ αποτελέσματα της 5ης αγωνιστικής και η βαθμολογία στην Premier League έχουν ως εξής:

Μπρέντφορντ-Μάντσεστερ Γ. 3-1

(8′, 20′ Τιάγκο, 90’+ Γιένσεν-26′ Σέσκο)

Τσέλσι-Μπράιτον 1-3

(24′ Φερνάντες-77′, 90’+ Γουέλμπεκ, 90’+ Ντε Κάιπερ)

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 2-1

(9′ Σαρ, 90’+ Νκέτια-87′ Κιέζα)

Λιντς-Μπόρνμουθ 2-2

(37′ Ροντόν, 54′ Λόνγκσταφ-26′ Σεμένιο)

Μάντσεστερ Σίτι-Μπέρνλι 5-1

(12′ αυτ., 62′ αυτ. Εστίβ, 62′ Νούνιες, 90′, 90’+ Χάαλαντ-38′ Αντονι)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Σάντερλαντ 0-1

(38΄ Αλντερέτε)

Τότεναμ-Γουλβς 1-1

(90+4΄ Παλίνια – 54΄ Μπουένο)

Άστον Βίλα-Φούλαμ 3-1

(37′ Γουότκινς, 49′ ΜακΓκιν, 51′ Μπουεντία-3′ Χιμένεθ)

Νιούκαστλ-Άρσεναλ 1-2

(34′ Βολντεμάντε-84′ Μερίνο, 90’+ Γκάμπριελ)

Έβερτον-Γουέστ Χαμ 29/9

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 6 αγώνες)

Λίβερπουλ 15

Άρσεναλ 13

Κρίσταλ Πάλας 10

Μπόρνμουθ 11

Σάντερλαντ 11

Τότεναμ 11

Μάντσεστερ Σίτι 10

Τσέλσι 8

Φούλαμ 8

Λιντς 8

Μπράιτον 8

Έβερτον 7 -5αγ.

Μπρέντφορντ 7

Μάντσεστερ Γ. 7

Νιούκαστλ 6

Άστον Βίλα 6

Νότιγχαμ Φόρεστ 5

Μπέρνλι 4

Γουέστ Χαμ 3 -5αγ.

Γουλβς 1