Η Audi Revolut Formula 1 Team αποκάλυψε το επίσημο όνομα της ομάδας - Real.gr

Το γεγονός αυτό συνιστά σημαντικό βήμα για την ομάδα, ενόψει της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα F1 το 2026. Το όνομα και το λογότυπο της ομάδας συνδέουν την Audi Formula 1 με την Revolut, παγκόσμια fintech και ηγέτιδα στον κλάδο, μετά την επιβεβαίωση της χορηγίας τον Ιούλιο του 2025.
Η συνεργασία επεκτείνεται επίσης σε βασικούς τομείς των δραστηριοτήτων της Audi Revolut Formula 1 Team, με την ενσωμάτωση του Revolut Business στις χρηματοοικονομικές λειτουργίες της ομάδας και του Revolut Pay στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, προσφέροντας μια απρόσκοπτη εμπειρία αγοράς.
Για πρώτη φορά, η Audi Revolut Formula 1 Team θα παρουσιάσει την πλήρη ταυτότητά της στην εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Βερολίνο στις 20 Ιανουαρίου, ενώ κεντρικό σημείο της εκδήλωσης θα είναι η επίσημη αποκάλυψη του livery του μονοθεσίου για το 2026, μετά την παρουσίαση του Audi R26 Concept τον Νοέμβριο.