Η Μπάγερν αρχίζει απέναντι στη Λειψία - Real.gr

Η Μπάγερν, αφού πανηγύρισε (16/8) -και- την κατάκτηση του γερμανικού Σούπερ Καπ, νικώντας 2-1 τη Στουτγκάρδη, ξεκινάει (22/8) την υπεράσπιση του τίτλου της στο Μόναχο απέναντι στη Λειψία.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής στην Bundesliga:

Παρασκευή 22 Αυγούστου

Μπάγερν Μονάχου-Λειψία

Σάββατο 23 Αυγούστου

Λεβερκούζεν-Χόφενχαϊμ

Φράιμπουργκ-Άουγκσμπουργκ

Χάιντενχαϊμ-Βόλφσμπουργκ

Άϊντραχτ Φρανκφούρτης- Βέρντερ Βρέμης

Ουνιόν Βερολίνου-Στουτγκάρδη

Σεντ Πάουλι-Ντόρτμουντ

Κυριακή 24 Αυγούστου

Μάιντς-Κολωνία

Γκλάντμπαχ-Αμβούργο