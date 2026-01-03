Η Μπάγερν «γκρέμισε» το σερί της Μακάμπι - Real.gr

Η ουραγός της εφετινής Euroleague Μπάγερν Μονάχου έκανε… φύλλο και φτερό το αήττητο σερί 5 αγώνων της Μακάμπι Τελ Αβίβ, καθώς τη συνέτριψε με 95-71 στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της 19ης αγωνιστικής.

Οι Βαυαροί (ρεκόρ 6-13 πλέον) ήταν καταιγιστικοί από το ξεκίνημα του αγώνα, είχαν σε τρομερή βραδιά τους ΜακΚόρμακ (18π.), Λούτσιτς (17π.) και Ομπστ (15π.) κι επέβαλαν πλήρως το ρυθμό τους απέναντι στους Ισραηλινούς που δεν είχαν «απαντήσεις» στην άμυνα της Μπάγερν κι έπεσαν στο 8-11.

Τα δεκάλεπτα: 31-23, 50-41, 76-54, 95-71