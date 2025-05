Η Μπαρτσελόνα ανακοίνωσε κι επίσημα την επέκταση συμβολαίου του Λαμίν Γιαμάλ έως το 2031 - Real.gr

Η ρήτρα αποδέσμευσης του 18χρονου σούπερ σταρ παρέμεινε στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ.

Είναι πλέον επίσημο! Ο Λαμίν Γιαμάλ, το νέο «παιδί-θαύμα» του ισπανικού ποδοσφαίρου και της Μπαρτσελόνα, «έδεσε» το μέλλον του με τους «μπλαουγκράνα», με τους Καταλανούς να ανακοινώνουν το βράδυ της Τρίτης (27/5) την επέκταση της συνεργασίας τους έως το καλοκαίρι του 2031.

«Η Μπαρτσελόνα και ο Λαμίν Γιαμάλ κατέληξαν σε συμφωνία για την ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο θα τον δεσμεύει με τον σύλλογο έως τις 30 Ιουνίου 2031», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Μπαρτσελόνα, που στέφθηκε πρόσφατα πρωταθλήτρια Ισπανίας.

The future is now. pic.twitter.com/VP2WQmbNHN

— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 27, 2025