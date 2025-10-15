Η Μπαρτσελόνα επέκτεινε το συμβόλαιο του Ντε Γιονγκ ως το 2029 - Real.gr

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα, Φρένκι ντε Γιονγκ, επέκτεινε το συμβόλαιό του με τον καταλανικό σύλλογο για άλλα τρία χρόνια (ως τον Ιούνιο του 2029), όπως ανακοίνωσαν την Τετάρτη (15/10) οι «Μπλαουγκράνα».

Ο 28χρονος Ολλανδός διεθνής, ο οποίος εντάχθηκε στην Μπαρτσελόνα από τον Άγιαξ το 2019 και διανύει την έβδομη σεζόν του στην «Μπάρτσα», έχει κερδίσει δύο πρωταθλήματα και δύο Κύπελλα Ισπανίας.

Αμφισβητούμενος μερικές φορές μετά την άφιξή του στην ομάδα, ο Ντε Γιονγκ έγινε βασικός μέσος την περασμένη σεζόν υπό τις οδηγίες του Χάνσι Φλικ.

Ο Ντε Γιονγκ, ο οποίος είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους παίκτες της ομάδας, δέχτηκε μείωση μισθού στο πλαίσιο της επέκτασης του συμβολαίου του, αναφέρουν ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Το νέο συμβόλαιο περιλαμβάνει ρήτρα αποδέσμευσης που ορίζεται στα 500 εκατομμύρια ευρώ, σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

«Ως παιδί, πάντα ονειρευόμουν να παίξω για την “Μπάρτσα”. Τώρα ζω αυτό το όνειρο. Θέλω να συνεχίσω με αυτό για πολλά ακόμη χρόνια και με την επιθυμία να κερδίσω τίτλους», δήλωσε ο Ντε Γιονγκ μετά την οριστικοποίηση της συμφωνίας.

«Πάντα ήθελα να είμαι στην Μπαρτσελόνα. Τώρα που είμαι εδώ, θέλω να μείνω όσο το δυνατόν περισσότερο. Νιώθω καλά, είμαι άνετα με τους συμπαίκτες μου και το διοικητικό συμβούλιο. Θέλω να μείνω εδώ για πολλά ακόμη χρόνια».

Όσο για το αν αισθάνεται υποτιμημένος; «Δεν νιώθω ότι με υποτιμούν οι συμπαίκτες ή οι προπονητές. Ο καθένας μπορεί να έχει τη γνώμη του, και αυτή είναι η ομορφιά του ποδοσφαίρου. Μέσα στον σύλλογο και από τους συμπαίκτες μου, δεν νιώθω ότι με υποτιμούν».

Ερωτηθείς για τη νοοτροπία του, υπογράμμισε πως «πάντα εστιάζω στον εαυτό μου. Στην κατάστασή μου. Πάντα ήμουν σαφής για το τι πρέπει να κάνω και πότε παίζω καλά και πότε όχι. Εκτιμώ τις απόψεις των ανθρώπων γύρω μου. Πάντα κατάφερνα να παραμένω αρκετά σταθερός.»

Για τη συνύπαρξη στη μεσαία γραμμή με τον Πέδρι, ο Ολλανδός άσος παρατήρησε ότι «είναι ένας παίκτης που σου κάνει τη ζωή ευκολότερη. Δεν ξέρω αν είμαστε το καλύτερο δίδυμο, γιατί έχω παίξει και με τον Μπουσκέτς, αλλά νιώθω άνετα με τον Πέδρι».

Και με τον Χάνσι Φλικ; «Νιώθω άνετα. Η σχέση μας ήταν καλή από την αρχή. Πάντα έλεγε ότι είχε εμπιστοσύνη σε μένα. Μετά πρέπει να το δείχνεις στο γήπεδο και θέλω να συνεχίσω έτσι».

Όσο για την πίεση που συνεπάγεται το να αγωνίζεσαι στην Μπαρτσελόνα; «Είναι ένας από τους μεγαλύτερους συλλόγους στον κόσμο. Συμβαίνει και στον Άγιαξ. Εδώ, πολύ περισσότερο.