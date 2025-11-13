Η Μπαρτσελόνα θα ανεγείρει άγαλμα του Λιονέλ Μέσι έξω απ’ το ανακαινισμένο «Καμπ Νου» - Real.gr

Quantcast
Η Μπαρτσελόνα θα ανεγείρει άγαλμα του Λιονέλ Μέσι έξω απ' το ανακαινισμένο «Καμπ Νου»
23:15, 13/11/2025

Η Μπαρτσελόνα θα ανεγείρει άγαλμα του Λιονέλ Μέσι έξω απ' το ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

23:15, 13/11/2025
Η Μπαρτσελόνα θα ανεγείρει άγαλμα του Λιονέλ Μέσι έξω απ’ το ανακαινισμένο «Καμπ Νου»

Οι Καταλανοί ετοιμάζονται να τιμήσουν τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία τους, μετά την συγκινητική επίσκεψή του στο γήπεδο.

Ο πρόεδρος της Μπαρτσελόνα, Τζουάν Λαπόρτα, δήλωσε την Πέμπτη (13/11) ότι ο σύλλογος σκοπεύει να ανεγείρει άγαλμα του Λιονέλ Μέσι έξω από το ανακαινισμένο «Καμπ Νου», καθώς οι Καταλανοί ετοιμάζονται να τιμήσουν τον κορυφαίο σκόρερ στην ιστορία τους, μετά την συγκινητική επίσκεψή του στο γήπεδο.

Ο 38χρονος Μέσι επέστρεψε στη Βαρκελώνη την Κυριακή (9/11), για να περιηγηθεί για πρώτη φορά στο ανανεωμένο στάδιο, μετά την αποχώρησή του το 2021, γράφοντας αργότερα στο Instagram ότι «ελπίζει να επιστρέψει μια μέρα κι όχι απλώς για να αποχαιρετήσει ως παίκτης».

Μιλώντας σε παρουσίαση βιβλίου στη Βαρκελώνη, ο Λαπόρτα αποκάλυψε ότι το διοικητικό συμβούλιο έχει ήδη συζητήσει για μια μόνιμη τιμητική αναγνώριση του Αργεντινού παγκόσμιου πρωταθλητή. «Ο Μέσι θα είναι για πάντα συνδεδεμένος με την Μπαρτσελόνα. Ξέρει πως οι πόρτες είναι πάντα ανοιχτές γι’ αυτόν. Του αξίζει το μεγαλύτερο αφιέρωμα», είπε ο Λαπόρτα.

«Πρέπει να έχει άγαλμα στο Spotify Camp Nou, όπως ο Κρόιφ και ο Κουμπάλα. Είναι ένας από τους εμβληματικούς παίκτες που άφησαν ανεξίτηλο σημάδι. Το συζητήσαμε και ήδη εργαζόμαστε πάνω σε αυτό. Πρέπει όμως να συμφωνήσει και η οικογένειά του».

Ο Λαπόρτα έχει ήδη απορρίψει το ενδεχόμενο επιστροφής του Μέσι ως ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς το «ανέφικτο», δεδομένου ότι ο Αργεντινός έχει συμβόλαιο με την Ίντερ Μαϊάμι, το οποίο ανανεώθηκε τον περασμένο μήνα.

Ο Μέσι, που εντάχθηκε στη «Μασία» σε ηλικία 13 ετών, σημείωσε 672 γκολ σε 778 αγώνες, οδηγώντας τη Μπαρτσελόνα σε 10 πρωταθλήματα LaLiga, 4 Champions League και 3 Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων κατά τη διάρκεια των 21 ετών του στον σύλλογο.

Το «Καμπ Νου», που έμεινε κλειστό σχεδόν 900 ημέρες για ανακαίνιση, ξανάνοιξε την Παρασκευή (7/11) με ανοιχτή προπόνηση παρουσία πάνω από 20.000 φιλάθλων. Ο Λαπόρτα τόνισε ότι ο σύλλογος επιδιώκει να οργανώσει «το ωραιότερο αφιέρωμα στον κόσμο» όταν ολοκληρωθεί πλήρως το έργο.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

