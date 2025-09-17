Η Μπενφίκα συμφώνησε με τον Μουρίνιο - Real.gr

Quantcast
Η Μπενφίκα συμφώνησε με τον Μουρίνιο

13:30, 17/09/2025
Η Μπενφίκα συμφώνησε με τον Μουρίνιο

Η διοίκηση της Μπενφίκα έδειξε την πόρτα της εξόδου στον Μπρούνο Λάζε, μετά την ήττα χθες από την Καραμπάγκ με 3-2 μέσα στο «Ντα Λουζ» και μάλιστα με ανατροπή από 2-0 σε 2-3, στην πρεμιέρα του Champions League.

Ο πρόεδρος των Λουζιτανών Ρουί Κόστα ανακοίνωσε την άμεση λύση της συνεργασίας με τον Λάζε και ήρθε σε συμφωνία με τον Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος προ ημερών απομακρύνθηκε από τη Φενέρμπαχτσε.

Σύμφωνα με πορτογαλικά ΜΜΕ ο Μουρίνιο έχει συμφωνήσει και σήμερα θα υπογράψει συμβόλαιο με ισχύ έως το 2027, με οψιόν ανανέωσης μέχρι το 2028. Ετσι ο Μουρίνιο θα επιστρέψει μετά από 25 χρόνια στον πάγκο της Μπενφίκα, από την οποία ξεκίνησε την καριέρα του (2000), για ν’ αναλάβει στη συνέχεια την Πόρτο την οποία οδήγησε στην κορυφή της Ευρώπης (2004).

