Η Μπριζ «έδεσε» τον Τζόλη έως το 2029 - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

«Φρένο» στους «μνηστήρες» για τον Χρήστο Τζόλη έβαλε η Κλαμπ Μπριζ. Ο Έλληνας διεθνής ακραίος επιθετικός επέκτεινε πρόωρα τη συνεργασία του με το βελγικό σύλλογο, υπογράφοντας νέο συμβόλαιο που θα τον κρατήσει στην ομάδα μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Ο 23χρονος άσος υπέγραψε στους «μαυρομπλέ» το περασμένο καλοκαίρι από τη γερμανική Φορτούνα Ντίσελντορφ. Πολύ γρήγορα εξελίχθηκε σε βασικό κι αναντικατάστατο στέλεχος της ενδεκάδας και με τις επιδόσεις του έγινε ένας από τους πιο αγαπημένους παίκτες της εξέδρας.

Την περίοδο 2024/2025, ο Τζόλης αγωνίστηκε σε 56 αγώνες με τη φανέλα της Μπριζ, εκ των οποίων ήταν καθοριστικός 37 φορές (21 γκολ και 16 ασίστ). Η διοίκηση βλέποντας ότι αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ (Αταλάντα, Μίλαν, Σπόρτινγκ Λισαβόνας) άρχισαν να τον πλησιάζουν, φρόντισε να τον «δέσει» με νέο συμβόλαιο και φυσικά αυξημένες αποδοχές.

Big day for the pen. Bigger day for us. 🖋️📄 pic.twitter.com/7zJlENfskc

— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 14, 2025