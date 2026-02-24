Η «χρυσή» ομάδα γυναικών χόκεϊ επί πάγου αρνήθηκε την πρόσκληση του Τραμπ για τον Λευκό Οίκο - Real.gr

«Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, αλλά δεν θα έρθουμε». Η απάντηση της γυναικείας ομάδας χόκεϊ επί πάγου των ΗΠΑ, η οποία δεν θα ταξιδέψει στον Λευκό Οίκο για να συμμετάσχει στους συνεχιζόμενους εορτασμούς, μη ανταποκρινόμενη στην πρόσκληση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Milano/Cortina 2026.

Η άρνηση-όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα Gazzetta dello Sport- έρχεται μετά από μία «γκάφα» του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος, αμέσως μετά την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου από την εθνική ομάδα ανδρών στον τελικό εναντίον του Καναδά την Κυριακή, τηλεφώνησε στα αποδυτήρια όπου πανηγύριζαν οι παίκτες, λέγοντας ότι τους ήθελε οπωσδήποτε στην Ουάσινγκτον.

Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια της κλήσης, ο Τραμπ είπε επίσης: «Πρέπει να φέρω και τα κορίτσια γιατί πιθανότατα θα με καθαιρέσουν αν δεν τις καλούσα κι αυτές».

Η αντίδραση της γυναικείας ομάδας στην απόρριψη της πρόσκλησης ήταν διπλωματική: «Είμαστε ειλικρινά ευγνώμονες για την πρόσκληση που απευθύνθηκε στην ομάδα γυναικείου χόκεϊ επί πάγου, η οποία κέρδισε το χρυσό μετάλλιο, και εκτιμούμε βαθιά την αναγνώριση του εξαιρετικού τους επιτεύγματος. Λόγω χρονικών περιορισμών και ακαδημαϊκών και επαγγελματικών υποχρεώσεων που έχουν ήδη προγραμματιστεί μετά τους Αγώνες, οι αθλήτριες δεν μπορούν να παραστούν».

Θεωρείται επίση απίθανο οι άνδρες να είναι παρόντες, καθώς το NHL συνεχίζεται την επόμενη μέρα, και όλοι οι παίκτες θα είναι ήδη με τις ομάδες τους.