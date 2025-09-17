Η ΕΛ.ΑΣ σε επαφή με την οικογένεια Αντετοκούνμπο μετά το απειλητικό μήνυμα στη Μαράια - Real.gr

Αστυνομικός από τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος επικοινώνησε με το περιβάλλον της συζύγου του Γιάννη, αφότου εκείνη κοινοποίησε το μήνυμα στα social media και τη συμβούλευσε για τις επόμενες κινήσεις που μπορεί να ακολουθήσει.

Δεδομένου ότι για την πράξη αυτή δεν υφίσταται αυτόφωρη διαδικασία, η ΕΛ.ΑΣ. ενημέρωσε την οικογένεια ότι μπορεί να υποβάλει μήνυση, ώστε να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Τούρκου που έστειλε το απειλητικό μήνυμα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το όνειρό του πραγματικότητα, οδηγώντας την Εθνική Ελλάδας μπάσκετ στην κατάκτηση ενός μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση.

Ο Έλληνας σούπερ σταρ ηγήθηκε της γαλανόλευκης στο Eurobasket και αναδείχθηκε, μάλιστα, μέλος της καλύτερης πεντάδας της διοργάνωσης.

Μετά το τέλος του Eurobasket, η Μαράια δέχθηκε απειλητικά μηνύματα στο Instagram από κάποιους ανεγκέφαλους και φρόντισε, μάλιστα, να δημοσιεύσει ένα απ’ αυτά.

“Θα σκοτώσουμε εσένα και την οικογένεια σου, θα φοβόσαστε να πάτε οπουδήποτε”, ήταν μερικές από τις απειλές που δέχθηκε η σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία ξεκαθάρισε ότι θα δημοσιεύει αυτά τα μηνύματα για να βλέπει ο κόσμος ποιοι είναι αυτοί που τα στέλνουν.

Σε ανάρτησή της στο Instagram, η Μαράια, δημοσίευσε το απειλητικό μήνυμα που δέχτηκε.

Η ανάρτηση της Μαράια Ριντλσπρίγκερ

«Οι άνθρωποι σε αυτόν τον κόσμο με απογοητεύουν τόσο πολύ. Και όλα αυτά για μια μπάλα μπάσκετ. Ελπίζω αυτοί που έκαναν αυτά τα σχόλια με μίσος και έστειλαν αυτά τα αηδιαστικά μηνύματα στην οικογένειά μου να είναι υπερήφανοι! Αλλά αφού θέλετε να τα στείλετε ιδιωτικά, θα διασφαλίσω ότι θα μάθουν όλοι δημόσια ποιοι είστε. Στην τουρκική ομοσπονδία μπάσκετ, συγχαρητήρια για το ασημένιο μετάλλιο, έχετε σπουδαία ομάδα. Ωστόσο, για τους φιλάθλους σας, δεν υπάρχει χώρος για τέτοιες συμπεριφορές στον αθλητισμό. Βασικά δεν υπάρχει κανένας χώρος για αυτή τη συμπεριφο