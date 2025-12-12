Η Ελλάδα στο τοπ-10 της σεζόν 2025/26 στα Κύπελλα Ευρώπης και οι βαθμοί των συλλόγων - Real.gr

Quantcast
Η Ελλάδα στο τοπ-10 της σεζόν 2025/26 στα Κύπελλα Ευρώπης και οι βαθμοί των συλλόγων
Η Ελλάδα στο τοπ-10 της σεζόν 2025/26 στα Κύπελλα Ευρώπης και οι βαθμοί των συλλόγων

20:30, 12/12/2025
Η Ελλάδα στο τοπ-10 της σεζόν 2025/26 στα Κύπελλα Ευρώπης και οι βαθμοί των συλλόγων

ΠΗΓΗ: ΙΝΤΙΜΕ

Οι δύο νίκες-Ολυμπιακού και ΑΕΚ- σε Champions και Conference League αντίστοιχα και οι ισάριθμες ισοπαλίες-ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού- στο Europa League, έχει θέσει την Ελλάδα στο τοπ-10 των χωρών την τρέχουσα σεζόν 2025-26 στα Κύπελλα Ευρώπης.

Η χώρα μας με 4 από τις πέντε ομάδες που ξεκίνησαν να συνεχίζουν τη διαδρομή τους, έχει συγκεντρώσει, όπως αναφέρει η UEFA 8.300 βαθμούς και καταλαμβάνει την 10η θέση, μπροστά από την 11η Ολλανδία (7.416 βαθμοί).
Στη συνολική βαθμολογία που καθορίζει εισιτήρια και συμμετοχή, η Ελλάδα είναι στην 11η θέση (42.512 βαθμοί), πίσω από την Τσεχία (44.900) και μπροστά από την Πολωνία (41.125).
Να σημειωθεί ότι η Κύπρος είναι 7η με 10.000 βαθμούς.

Η κατάταξη των ελληνικών συλλόγων για την σεζόν 2025-26 στα Κύπελλα Ευρώπης:

31ος. Ολυμπιακός 10.000 βαθμοί

52ος. Παναθηναϊκός 7.000

55ος. ΠΑΟΚ 7.000

56η. ΑΕΚ 7.000

185ος.Άρης 1.500

Τα τοπ-10 των χωρών την τρέχουσα σεζόν, όπως το παρουσιάζει η UEFA:

1.Αγγλία 9/9 12.500 βαθμοί

2.Γερμανία 7/7 11.142

3.Ιταλία 7/7 11.000

4.Πορτογαλία 4/5 10.600

5.Ισπανία 8/8 10.375

6.Πολωνία 4/4 10.125

7.Κύπρος 3/4 10.000

8.Γαλλία 7/7 9.500

9.Δανία 2/4 9.125

10.Ελλάδα 4/5 8.300

