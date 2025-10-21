Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού για τη μάχη με την Μπαρτσελόνα - Real.gr

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έκανε γνωστές τις επιλογές του για την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα με τον Βάσκο τεχνικό να μην προχωράει σε εκπλήξεις.

Ο Ολυμπιακός μετά τη νίκη του με 2-0 από την ΑΕΛ, φοράει το ευρωπαϊκό του κουστούμι για να αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ λίγο πριν από την έναρξη της αναμέτρησης έκανε γνωστές τις επιλογές του για την ενδεκάδα, με τον Βάσκο τεχνικό να μην προχωράει σε αλλαγές σε σχέση με τους 11 που παρέταξε στο “Έμιρεϊτς” κόντρα στην Άρσεναλ.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Ντάνι Γκαρθία, Ζέλσον, Ποντένσε, Τσικίνιο, Ελ Κααμπί.