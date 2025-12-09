Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στην Καϊράτ Αλμάτι - Real.gr

Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα Αρίνα για την έκτη αγωνιστική της League Phase του Champions League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ανακοινώνει την ενδεκάδα λίγη ώρα πριν από την σέντρα.

Πρόκειται για ένα καθοριστικό ματς, καθώς οι ερυθρόλευκοι για να μείνουν ζωντανοί στην μάχη της πρόκρισης χρειάζονται τους τρεις βαθμούς.

Αναλυτικά η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Ορτέγκα, Ροντινέι, Έσε, Μουζακίτης, Τσικίνιο, Μαρτίνς, Ποντένσε, Ελ Κααμπί.

