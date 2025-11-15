Η εθνική U19 συνέτριψε 8-0 το Λιχτενστάιν με χατ-τρικ του Μύθου και προκρίθηκε στην Elite Round - Real.gr

Σε αναμέτρηση που διεξήχθη στην πόλη Μαναβγκάτ της Τουρκίας, για την 2η αγωνιστική στον Γ προκριματικό όμιλο του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος U19, η εθνική ομάδα συνέτριψε το Λιχτενστάϊν με 8-0.
Χατ-τρικ με την «γαλανόλευκη» φανέλα πέτυχε ο Ανέστης Μύθου (18`, 24`, 32` πεν.), ενώ τα υπόλοιπα τέρματα για την ομάδα του Βαγγέλη Μόρα, σημείωσαν οι Καραργύρης (48` πέν.), Ντούνγκα (65`), Τσίγκας (75`), Κοσίδης (83`) και Σόκος (90`+5`).
Επόμενη και τελευταία αντίπαλος για την εθνική ομάδα, που προηγείται στον όμιλο με δύο νίκες σε ισάριθμους αγώνες, θα είναι η Τουρκία, την ερχόμενη Τρίτη 18 Νοεμβρίου.
Η σύνθεση της εθνικής ομάδας: Μπελερής, Ογκιεμπάντε, Καρκατσαλής (46` Κοσίδης), Μπαταούλας, Τσιότας (46` Κολοκοτρώνης), Χαρούπας, Φίλης, Σόκος, Μπέρδος (63` Ντούνγκα), Καραργύρης (64` Τσίγκας) και Μύθου (46` Χαμζα).