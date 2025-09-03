Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού – Αυτούς άφησε εκτός ο Ρουί Βιτόρια - Real.gr

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε -εκτός απροόπτου- τις μεταγραφές του για αυτό το καλοκαίρι και ο Ρουί Βιτόρια έπρεπε να «κόψει» 4 παίκτες για την ευρωπαϊκή λίστα, λόγω των περιορισμών που υπάρχουν από την UEFA.

Ο Πορτογάλος τεχνικός εξέτασε όλα τα ενδεχόμενα και εν τέλει αποφάσισε να αφήσει εκτός λίστας τους Γερεμέγιεφ, Πάντοβιτς, Γεντβάι και Μαντσίνι.

Αναλυτικά η λίστα του Παναθηναϊκού:

Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ρενάτο Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου, Φικάι.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr