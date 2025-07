Η Φενέρ απέσυρε την πρόταση για Μίσιτς - Real.gr

Οριστικά εκτός πλάνων της Φενέρ φαίνεται πως τίθεται ο Βασίλιε Μίσιτς, καθώς η τουρκική ομάδα αποφάσισε να αποσύρει την πρότασή της ύστερα από μακρά περίοδο αναμονής για την απάντηση του Σέρβου γκαρντ.

Πριν από έναν μήνα οι πρωταθλητές Ευρώπης φάνταζαν ως το πρώτο φαβορί για την απόκτηση του Σέρβου γκαρντ, που δείχνει αποφασισμένος να επιστρέψει στην Euroleague.

Ο Τσέμα ντε Λούκας είχε τονίσει πως οι δύο πλευρές ήταν κοντά σε συμφωνία και ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους ετοιμαζόταν να προσθέσει ένα σπουδαίο «όπλο» στη… φαρέτρα του.

Ωστόσο, τα δεδομένα άλλαξαν τα τελευταία 24ωρα. Ο Ντε Λούκας, με νέο «τιτίβισμα», κάνει λόγο για… ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις των δύο πλευρών, με τη «Φενέρ» να μη δέχεται άλλο τη «στάση αναμονής» από τον Μίσιτς.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός ρεπόρτερ ανέφερε πως η τουρκική ομάδα απέσυρε την προσφορά της, αφού νωρίτερα περίμενε για τουλάχιστον έναν μήνα τον Σέρβο να την αποδεχθεί.

Después de esperar más de un mes, el Fenerbahçe se sale de la carrera por Micic.

After waiting a month for Micic, Fenerbahçe whitdraws the offer. https://t.co/3fNpL832E0

