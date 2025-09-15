Η FIFA ανακοίνωσε έδρες και ημερομηνίες για το Διηπειρωτικό - Real.gr

Το Διηπειρωτικό Κύπελλο, που βρίσκεται στη δεύτερη έκδοσή του μετά την αλλαγή ονόματος και μορφής προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για το νέο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων με 32 ομάδες, γνωρίζει πια τις έδρες και τις ημερομηνίες για το 2025.

Η FIFA επιβεβαίωσε το πρόγραμμα της διοργάνωσης, το οποίο θα περιλαμβάνει έξι συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν. Ο νικητής του Κόπα Λιμπερταδόρες δεν έχει ακόμη καθοριστεί, με τον τελικό να διεξαχθεί στις 29 Νοεμβρίου στη Λίμα, την πρωτεύουσα του Περού.

Όπως συνέβη πέρυσι και λόγω της νέας μορφής, η Παρί Σεν Ζερμέν θα παίξει απευθείας στον τελικό (17 Δεκεμβρίου). Όμως η διοργάνωση θα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, με τον αγώνα μεταξύ της Πίραμιντς από την Αίγυπτο, νικήτριας του CAF Champions League 2024-2025 και της Όκλαντ Σίτι από τη Νέα Ζηλανδία, κάτοχο του OFC Champions League 2025. Ο αγώνας θα διεξαχθεί στο Κάιρο την Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025, στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

Ο νικητής θα αντιμετωπίσει στη συνέχεια την Αλ Αχλί από τη Σαουδική Αραβία, πρωταθλήτρια του AFC Champions League 2024-2025, στο στάδιο «Κινγκ Αμπντουλάχ» στην Τζέντα, στις 22:00 ώρα Ελλάδας την Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025.

Από την άλλη πλευρά του bracket, το Derby of the Americas θα διεξαχθεί την Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025, με τη μεξικανική Κρουζ Αζούλ, νικήτρια του Κυπέλλου Πρωταθλητριών CONCACAF 2025, να αντιμετωπίζει τους μελλοντικούς πρωταθλητές του Κόπα Λιμπερταδόρες 2025, οι οποίοι θα στεφθούν, όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, στις 29 Νοεμβρίου 2025, με τη διοργάνωση να βρίσκεται αυτή τη στιγμή στα προημιτελικά.

Οι νικητές της ζώνης Αφρικής-Ασίας-Ειρηνικού και του Ντέρμπι της Αμερικής θα συναντηθούν το Σάββατο 13 Δεκεμβρίου για να εξασφαλίσουν μια θέση στον τελικό εναντίον της Παρί Σεν Ζερμέν.

Οι χώροι διεξαγωγής των τριών τελευταίων αγώνων, συμπεριλαμβανομένου του τελικού στις 17 Δεκεμβρίου, θα ανακοινωθούν αργότερα, αν και η γαλλική εφημερίδα L’Equipe ανέφερε ότι ο τελικός του Διηπειρωτικού Κυπέλλου θα διεξαχθεί ξανά στη Ντόχα του Κατάρ, τη γενέτειρα του προέδρου της Παρί Σεν Ζερμέν, Νάσερ Αλ Κελαϊφί.