Η Φλαμένγκο κατέκτησε το Copa Libertadores κόντρα στην Παλμέιρας του Αμπέλ Φερέιρα - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Στην κορυφή του ποδοσφαίρου της Νοτίου Αμερικής ανέβηκε τα ξημερώματα της Κυριακής (30/11) η Φλαμένγκο.

Η ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο κατέκτησε το Copa Libertadores πανηγυρίζοντας τον τέταρτο τίτλο της ιστορίας της και πρώτο μετά από τρία χρόνια επικρατώντας με σκορ 1-0 επί της Παλμέιρας στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Σε ένα κλασικό βραζιλιάνικο ντέρμπι ο έβδομος τελικός στην ιστορία μεταξύ δύο βραζιλιάνικων ομάδων η Φλαμένγκο ήταν εκείνη που ήλεγξε το ματς και εκμεταλλευόμενη μια από τις λιγοστές ευκαιρίες του αγώνα σήκωσε το βαρύτιμο τρόπαιο στον ουρανό της Λίμα του Περού.

Χρυσός σκόρερ για την ομάδα του Φιλίπε Λουίς ήταν ο άλλοτε κεντρικός αμυντικός της Ρεάλ Μαδρίτης, της Μάντσεστερ Σίτι και της Γιουβέντους, Ντανίλο, ο οποίος στο 67ο λεπτό πήδηξε ψηλότερα από όλους μετά από εκτέλεση κόρνερ του Ντε Αρασκαέτα και με καρφωτή κεφαλιά νίκησε τον Κάρλος Μιγκέλ για το 1-0.

ΠΑΛΜΕΪΡΑΣ: Μιγκέλ, Φουχς, Γκόμες, Μουρίλο, Κέλβεν, Βέιγκα, Περέιρα, Πικέρες, Άλαν, Λόπες, Ρόκε.

ΦΛΑΜΕΝΚΓΚΟ: Ρόσι, Βαρέλα, Ντανίλο, Περέιρα, Σάντρο, Πούλγαρ, Ζορζίνιο, Καρασκάλ, Ντε Αρασκαέτα, Λίνο, Ενρίκε.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση:

DANILO SCORS IN THE LIBERTADORES FINAL!!!!

pic.twitter.com/Q0hbHsFn1L — Darren (@TheDazView) November 29, 2025



