Η Γκοφ αποκλείστηκε από την έφηβη Μποκό - Real.gr

Η Κόκο Γκοφ, Νο1 στο ταμπλό του Canadian Open, αποκλείστηκε στον γύρο των «16» από την αθλήτρια-έκπληξη του τουρνουά, τη νεαρή Καναδή Βικτόρια Μποκό, με 6-1, 6-4.

Στους Άνδρες, ο Ρώσος Κάρεν Χατσάνοφ νίκησε τον Νορβηγό Κάσπερ Ρουντ, Νο 13 στον κόσμο, με 6-4, 7-5 στους «16» του Toronto Masters 1000.

Με τον αποκλεισμό αυτών των μεγάλων ονομάτων το Canadian Open ανοίγει ακόμη περισσότερο σε νεαρά ταλέντα, έχοντας ήδη υποστεί τις αποχωρήσεις αρκετών κορυφαίων παικτών, συμπεριλαμβανομένων των Αρίνα Σαμπαλένκα, Γιανίκ Σίνερ και Κάρλος Αλκαράθ.

Η 18χρονη Μποκό έσωσε και τα τέσσερα break point που αντιμετώπισε κι έκανε τρία break στην Γκοφ, Νο2 στον κόσμο, κατακτώντας μια συναρπαστική νίκη σε μόλις 62 λεπτά.

Η Αμερικανίδα Γκοφ, η οποία είχε κάνει συνολικά 37 διπλά λάθη στους δύο πρώτους αγώνες της, αιφνιδιάστηκε από την Καναδή έφηβη, η οποία κέρδισε το πρώτο σετ σε 25 λεπτά.

Η Μποκό, Νο85 στον κόσμο πριν το τουρνουά, έγινε η νεότερη Καναδή που νίκησε μια αθλήτρια από την κορυφαία τετράδα στο Canadian Open και η νεότερη Καναδή που έφτασε στα προημιτελικά του τουρνουά μετά την Έλεν Κελέσι, το 1987.

Στον πρώτο της προημιτελικό WTA 1000 θα αντιμετωπίσει είτε την Ζου Λιν από την Κίνα είτε την Τζέσικα Μπούζας Μανέιρο από την Ισπανία, ο αγώνας της οποίας διακόπηκε από βροχή ενώ η Ζου προηγούνταν με 2-0 στο πρώτο σετ.

Στο Τορόντο, ο Χατσάνοφ κέρδισε τον πρώτο του αγώνα εναντίον της Ρουντ μετά από δύο ήττες και προκρίθηκε στον πρώτο του προημιτελικό στο Masters 1000 αυτή τη σεζόν.

Στα προημιτελικά θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Άλεξ Μίκελσεν, ο οποίος προηγουμένως είχε αποκλείσει τον συμπατριώτη του Λέαρνερ Τιέν με 6-3, 6-3.

Στους άλλους αγώνες της ημέρας, η Καζάκα Έλενα Ριμπάκινα δυσκολεύτηκε στο σερβίς της (εννέα διπλά λάθη), αλλά τελικά νίκησε την Ουκρανή Νταγιάνα Γιαστρέμσκα με 5-7, 6-2, 7-5.

Η Ριμπάκινα, πρωταθλήτρια του Γουίμπλεντον το 2022, θα αντιμετωπίσει μια άλλη Ουκρανή στα προημιτελικά, τη Μάρτα Κόστιουκ, η οποία νίκησε την Αμερικανίδα ΜακΚάρτνεϊ Κέσλερ με 5-7, 6-3, 6-3.

Pressure? What pressure 🧊

Victoria Mboko reaches her first ever WTA 1000 quarterfinal after taking out the top seed Gauff 6-1, 6-4.#OBN25 pic.twitter.com/S3X8ttdadw

